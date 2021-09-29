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社會 社會焦點 保障人權

控母逼赴日賣淫3年半　女兒見「前男友交往對象」怒告慘敗

記者黃翊婷／綜合報導

台中女子小蘋（化名）指控自16歲起，母親阿美（化名）便逼迫前往台北市林森北路接待日本觀光客，甚至帶她到日本東京賣淫、陪酒，每次長達3個月，共計14次，賺得的700萬元皮肉錢全都上繳，母親還與她的前男友交往，導致她罹患憂鬱症，因此決定提告求償300萬元。不過，台中地院法官認為，小蘋雖然出示出入境資料等證據，但難以證實出國動機，加上沒有其他有力證據，最終判她敗訴。

▲▼示意圖,暴力,犯罪,性侵,霸凌,恐懼,害怕,毆打,吵架,孤單,絕望（示意圖／123RF）

▲小蘋指控自16歲起，母親就開始逼她賣淫。（示意圖／123RF，與本文當事人無關，下同）

小蘋在判決書中主張，自16歲起母親就以暴力脅迫她前往台北市林森北路接待日本觀光客，並從事賣淫工作，還用「為妳的未來著想」為由，將錢全數收走；年滿18歲之後，母親在未經同意之下幫忙辦理護照，接著帶她到日本東京墨田區錦系町一家由台灣人開設的酒店陪酒、賣淫。

小蘋聲稱，每次去日本都是使用旅遊簽證，一待就是3個月，期間每天都要吃避孕藥，直到回台前才停止，算一算過去日本一次可以賺得50至60萬元左右，共計14次，估算應該賺得700萬元，這些錢一樣通通被母親收走。

小蘋表示，母親以養老為由搬回台中，她被迫解約郵局定存100萬元幫忙買了一棟透天厝，同時間又被要求付清中友百貨對面2間套房的費用，共498萬元，後來套房出租的錢全進了母親口袋，她不僅一毛都沒拿到，甚至因為孩子住在老家的關係，反被要求支付每月2.3萬元的保母費，「除了要求陪酒賣淫，又常常對我情緒勒索、言語暴力、精神虐待，還偷偷與我的前男友交往，導致我罹患憂鬱症，需要就醫服藥控制」，最後實在忍無可忍，才決定提告求償300萬元。

▲▼示意圖,生活,經痛,女性,腹痛,生理,懷孕,生病,痛苦,健康,保健（示意圖／123RF）

▲小蘋聲稱，赴日期間每天都要吃避孕藥。

對於女兒的指控，阿美反駁，中友百貨對面2間套房是女兒出資購買，但因為怕被騙，所以登記為兩人共有，後來出租一間每月8000元、另一間每月1萬元，租金都拿去繳銀行貸款，沒有侵占。至於醫藥精神賠償部分，阿美強調，女兒年輕時犯錯曾進入少觀所，她花了10萬元請律師，出來後說要去學美容，她也拿出5萬元資助，沒有任何虐待行為，「都是她亂說的，況且她成年後沒有讓我管太多，還總是嫌我囉嗦。」

台中地院法官認為，小蘋聲稱遭母親逼迫赴日賣淫，還出示出入境資料及3間醫療院所的診斷證明書、銀行存摺、LINE通聯紀錄等等，但單憑這些資料，僅能證實她1990年至1999年間曾15次前往日本，行程、目的、出國動機都不明，難以證明有遭到暴力脅迫。

法官接著指出，小蘋自稱罹患憂鬱症，但造成憂鬱症的原因很多，是否與長期遭情緒勒索、強迫陪酒等事有關，仍有待再提出其他相關事證證明；考量到她至今仍無法舉證，最終在今年9月裁定駁回告訴，全案仍可上訴。

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