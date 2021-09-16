曾以性愛片恐嚇林志玲師妹！悍匪被打斷手腳　掃射62槍復仇卻烏龍

▲男子凌晨朝當鋪開62槍。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

11年前犯下輾屍案、更拿性愛影片恐嚇名模林志玲洪姓師妹一千萬元的男子彭偉明，今年1月只因跟南屯區某當鋪有糾紛，竟持改造長槍狂掃62槍，12小時後自首繳槍，供稱犯案動機是2年前遭斷手斷腳。結果檢警調查後發現彭男根本搞錯對象。台中地院審結，依殺人未遂等罪判他5年10月。全案可上訴。

回到今年1月，南屯區某當鋪凌晨遭人瘋狂開62槍掃射，當鋪門面及門口座車均彈痕累累。警方循線追緝12小時，開槍的36歲男子彭偉明主動自首並繳出一把改造長槍。彭男當時供稱，他因為2年前幫處理一件糾紛，遭對方5人毆打手腳骨折重傷，不滿法院去年底輕判定讞，沒得到道歉賠償，加上寒流讓他舊傷劇痛，才會前往開槍洩憤。

▲▼男子開槍將當舖前車輛打出許多彈孔，事後繳出行兇改造長槍。（圖／民眾提供）

檢警也查出，彭男10年前曾犯下輾屍案，他在2010年5月某日開車撞死黃姓婦人，其張姓友人跟警方衝突完本想酒駕離開，後來又把車開回現場，故意撞擊三角錐，卻輾過死者右小腿。另外，彭男也曾出現在電影《艋舺》海報中，就站在藝人阮經天左後方。

彭男在2018年年底參與一場鬥毆，遭對方打到手腳骨折，休養一段時間。之後，他從身分不詳男子「阿六」取得一段性愛影片，女主角是名模林志玲洪姓師妹，因手機遺失流出。他向洪姓小模勒索1200萬元，去年遭法院判10月。

他持續打聽打斷他手腳的仇家，發現對方竟是在南屯區「壹壹柒柒」當鋪當職員，多次前往勘查地形，打算在入獄前好好教訓一番。今年1月2日深夜，他在當鋪門口埋伏到隔天凌晨1點，發現蔡姓男子走出當鋪準備開車離開，而該車車牌有「1177」竟與當鋪名稱相同，認為與仇家有關，立刻掃射62槍後離開。

台中地院審結，認為彭男濫射蔡男、當舖與汽車，已嚴重危害社會治安。但考量他投案自首可減刑，依違反槍砲彈藥刀械管制條例判刑3年6月，併科15萬元罰金；殺人未遂罪4年，應執行徒刑5年10月。

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