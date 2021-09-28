台南葬儀社老闆輕生亡！涉猥褻26歲求職妹　生前和解失敗遭送辦

▲被指控涉嫌強制猥褻犯行的台南市南區潘姓禮儀業者，疑在自家禮儀社廁所輕生。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市南區經營禮儀社的47歲潘姓男子近日遭指控涉嫌猥褻面試女子，台南市警六分局據報，原本認定是性騷擾案，但再度傳訊被害人了解後，改依強制猥褻罪嫌送辦。不過，潘男28日晚上被人發現在自家禮儀社廁所內輕生，現場留有遺書，全案由檢警查處中。

潘男被指控，26歲的被害人在應徵禮儀小姐時，涉嫌伸狼爪對被害人強制猥褻，經被害人向市警五分局報案，五分局受理後轉轄區六分局偵辦，警方傳訊潘男說明後，依強制猥褻罪嫌送辦。

28日晚上間7時多，警方接獲報案，指南區一家禮儀社內有人尋短，員警據報前往查處，發現輕生者正是潘男。台南市消防局救護車趕抵現場，發現潘男已經沒有生命跡象，立即將人送往新樓醫院搶救，惟仍回天乏術不幸身亡。

據了解，該名被害人向媒體揭發潘男犯行時表示，她原本在中西區賣衣服，惟因疫情爆發，她苦撐2個月後停業，由於積欠銀行貸款30多萬元，想兼職增加收入，才於8月4日上午7時多前往潘男經營的禮儀社應徵面試。

當天，被害女子因雨天身穿清涼的短袖、短褲，卻被潘男視為八大行業的小姐，趁機對她伸狼爪強制猥褻。事後，女子憤而提告，警方起初以性騷擾案件偵辦。不料潘男想方設法聯絡被害人，多次要求和解未果，全案又改依強制猥褻罪偵辦，竟在28日晚上傳出尋短憾事。

台南市警六分局據報派員勘查蒐證，初步懷疑潘男疑因承受不了壓力，進而選擇輕生，目前警方已報請檢察官相驗，進一步釐清案情中。

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