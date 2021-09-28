快訊／立法院議事癱瘓一整天　藍潑水杯葛、綠出奇招反制

記者呂晏慈、林銘翰／台北報導

因不滿行政院「3+11」專案報告及補充報告內容，國民黨團28日第三度杯葛行政院長蘇貞昌上台，上午藍綠爆發肢體衝突，下午民進黨團則出奇招，與時代力量、民眾黨立委調換質詢順序並改書面，直接輪到國民黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍質詢，引發國民黨團氣得大罵立法院副院長蔡其昌違反議事規則，陳玉珍並爬上議事人員桌、拆麥克風表達不滿。立法院議事癱瘓一整天。

▲國民黨立委陳玉珍撲向主席台，民進黨立委趕忙扶住她。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團今上午強力杯葛蘇貞昌施政報告，潑水、舉手舉牌表達不滿，以致時力立委邱顯智質詢被迫中斷，民進黨下午反將一軍，蔡其昌主持議事時宣告，邱顯智、民眾黨立委蔡壁如原本質詢順序，由民進黨立委何志偉、林楚茵調換並改書面，直接輪費鴻泰質詢，而後民進黨立委劉世芳也改書面質詢，改為陳玉珍質詢。

然而，蔡其昌此語引發國民黨立委不滿，大罵蔡違反議事規則，呼口號批評「作弊副院長、違法亂紀」。國民黨立委洪孟楷也質疑，邱顯智今天早上已經質詢了6分鐘，明明是質詢進行中，為什麼可以跟何志偉交換順序？這個交換應該是無效的。

下午3點42分，陳玉珍質詢時間到，蔡其昌隨即宣布，今天排定質詢的委員均已質詢完畢，宣布散會。立法院朝野對峙一整天，議事仍然癱瘓空轉。

對於與民進黨立委調換質詢順序，蔡壁如下午受訪說明，今天中午民進黨團主動提出，民進黨立委改為書面質詢，跟自己對調，這樣她仍能保留實質面對行政院長質詢的時間，並批評國民黨團這樣無理性的杯葛，無助於國會進展。

根據《立法院議事規則》第29條規定，出席委員請求發言，應親自向主席台議事處簽名登記，並依登記順序發言，如經雙方同意者，得互調發言順序。

▲陳玉珍站到桌上對著蘇貞昌隔空叫罵。（圖／記者屠惠剛攝）