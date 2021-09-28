正妹荷官「熱褲雪腿」吸客　德州撲克賭場藏身日租套房強強滾

記者張君豪／台北報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，信義警分局日前接獲情資，有德州撲克職業讀場在轄內流動經營，28日凌晨警方持搜索票到嘉興街搜索該處職業賭場，現場查獲性感熱褲發牌女荷官、工作人員、賭客共11人，並查扣賭資15萬9千餘元，訊後依賭博罪嫌移送法辦。





▲德州撲克賭場聘僱著熱褲性感女荷官發牌攬客、警方收網逮捕11人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲德州撲克賭場聘請熱褲性感女荷官發牌攬客，警方收網逮11人。（圖／記者張君豪翻攝）



警方表示，賭場負責人顏姓男子（男、26歲）26日透過網路訂房平台承租日租套房，利用手機Line軟體找搬家公司雇工，載運德州撲克賭桌，並以網路群組邀集德州撲克同好來打牌。

警方蒐證齊備後，向台北地方法院申請搜索票，上述時間查獲顏姓負責人，該賭場為吸引賭客上門，還聘僱身穿性感熱褲的美女荷官發牌當作賣點；警方查獲賭場工作人員共3人，賭客8人等共計11人。

▲德州撲克賭場聘僱著熱褲性感女荷官發牌攬客、警方收網逮捕11人。（圖／記者張君豪翻攝）

並當場查扣賭資15萬9千餘元、抽頭籌碼1萬6千元、賭客籌碼39萬4千餘元、預備籌碼103萬100元及賭具撲克牌等相關證物。

警方將眾人帶回偵訊後，將顏姓賭場負責人、女荷官、工作人員等3人，依違反刑法賭博罪嫌，隨案移送台北地檢署偵辦；賭客8人依違反社維法84條裁處9千元罰鍰。

【其他新聞】

►E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」



►獨／直擊「左撇子」又被抓了！網售大麻CBD製品 最重可判囚7年

►獨／E奶網紅起底！曾「流產崩潰呼麻」獲緩刑 手法升級經緯度取毒