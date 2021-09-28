直擊／「女戰神」又衝了！　陳玉珍狠拔麥克風畫面曝

記者呂晏慈、林銘翰／台北報導

立法院28日再邀行政院長蘇貞昌進行施政報告並備質詢，國民黨團上午強力杯葛，與民進黨團展開肉搏攻防；下午立法院副院長蔡其昌宣布開會後，被網友封為「女戰神」的國民黨立委陳玉珍獨自衝到主席台下方，戴著手套試圖扯落麥克風，但遭民進黨立委阻攔。

▲陳玉珍戴手套試圖拔下麥克風。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

今天下午2點38分，蔡其昌宣布會議開始，並指民進黨立委何志偉、林楚茵與原本排在前兩位質詢的邱顯智、賴香伶交換質詢順序，何志偉、林楚茵改為書面質詢，因此質詢順序輪到排列第三的國民黨團總召費鴻泰，但此「奇招」引發國民黨立委強烈不滿，質疑邱顯智上午已經質詢6分鐘了，怎麼可以交換順序，國民黨立委葉毓蘭也怒轟此舉是「貍貓換太子」。

同時，陳玉珍獨自衝向主席台，試圖伸手拔麥克風，但遭人在高處的民進黨立委陳歐珀阻攔，民進黨立委王美惠、何欣純也抱住陳玉珍，不讓她拔掉麥克風，爆發肢體衝突。

下午3點09分，蔡其昌再宣布費鴻泰的質詢時間已結束，由於接下來的民進黨立委劉世芳也改為書面報告，因此輪到陳玉珍質詢。國民黨怒喊「蔡其昌滾出去！」民進黨立委則不甘示弱說「蔡其昌凍蒜！凍蒜！凍蒜！」

下午3點13分，陳玉珍因不滿蔡其昌，站到桌子上與蔡其昌隔空對嗆，甚至一度要爬上較高的主席台，但遭民進黨立委抱住拉下，王美惠還驚慌大喊說「會受傷啦！小心啦！」國民黨立委鄭麗文更拿一重物扔向蔡其昌，引發民進黨立委郭國文強烈不滿，雙方對罵不斷。

▲國民黨立委陳玉珍與綠委爆發肢體衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朝野立委下午在議場對峙。（圖／記者屠惠剛攝）