太想紅？男星親手熬煮「肉色泥狀物」竟是親媽骨灰　粉絲全看傻

▲ 史賓斯倒入威士忌，小火加熱母親的骨灰。（圖／翻攝自Instagram／@louiespence）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國知名舞者史賓斯（Louie Spence）因真人實境秀走紅，在IG上擁有9.3萬人追蹤，日前上傳一段烹煮一鍋肉色泥狀物體的影片，倒入威士忌持續加熱，令粉絲都相當好奇他在煮什麼好料，沒想到鍋子裡竟是他死去母親帕特（Pat）的骨灰，讓網友全都看傻眼。

52歲的史賓斯2010年靠著電視節目《鳳梨舞蹈工作室》（Pineapple Dance Studios）一舉成名，曾在真人實境秀中展現與帕特令人稱羨的母子之情，二人在節目中還曾一起注射肉毒桿菌。帕特在2013年過世，傷心的史賓斯當時更因此辭演一部舞台劇。

史賓斯25日陸續在IG分享3段在廚房拍攝的影片，可見爐子上放著裝滿粉末的鍋子，正用小火加熱，一旁放著寫有母親名字的骨灰罈，原來鍋子裡就是帕特的骨灰。史賓斯還用瓶蓋倒入幾滴威士忌，幫母親加料。

影片令他的粉絲震驚不已，史賓斯則表示，他最近正準備搬家，便將埋在花園的骨灰罈打開，卻發現有水滲入其中，讓母親的骨灰都變成泥狀，才想到用小火加熱的方式，讓水分蒸發，「她不喜歡游泳，而且絕對不會喜歡把頭髮弄濕。」

史賓斯提到，「她第一次被燒的時候（火化）已經經歷過1000度，所以我想，這樣應該沒事，剛加進去的威士忌會吸引她的注意力的。」這已經是他加熱烘乾的第3天，骨灰也慢慢從泥狀變回粉狀，等到完全恢復之後，就能重新裝進容器裡。

經過史賓斯一番解釋，許多網友還是無法平復情緒，紛紛留言表示，「我的天」、「我不行」、「你認真的嗎」、「想紅想瘋了嗎」、「你把她變成肉醬了」；但也有不少網友對他的創意感到佩服，「很可愛的想法」、「太搞笑了」、「記得千萬要用小火」。

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