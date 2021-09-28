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打疫苗像被火車撞、飛機撞　毒理專家怒了：真的來撞嗎？

▲學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲全台各地已有多所學校替學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

疫苗開打後有人形容副作用像是被火車撞，今（28）日更發生民眾接種「未稀釋BNT疫苗原液」一事，被專家說副作用恐怕會像被飛機撞到。對此毒物專家招名威在臉書氣憤表示，「要怎麼被證實？真的來撞嗎？」認為不應該用此「恐嚇」年輕人。

新北恩主公醫院出包，讓25名民眾施打「未經稀釋BNT疫苗原液」。中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬對此表示，被施打原液民眾相當打4倍濃度劑量，副作用恐怕像「被飛機撞到」，得立即住院觀察。

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對此毒物專家招名威稍早在臉書粉專發文，質疑這樣的說法，「一下被火車撞，現在被飛機撞，打疫苗的感覺一定要用被交通工具撞來形容嗎？這樣到底有什麼意義？」

招名威表示自己滿腦問號，「第一，被飛機撞的感覺到底是什麼？要怎麼被證實？真的來撞一下嗎？第二，擔心醫護施打疫苗時會不小心嗎？我們的醫護水準有這麼差嗎？第三，恐嚇年輕人讓他們施打意願持續下降？」

他建議專家、醫生、院長們要謹言慎行，因為以此方式敘述打疫苗的副作用，專業度非但不會比較高，而且在青少年施打疫苗意願已經很低的狀況下，此種說法對提高疫苗覆蓋率並沒有幫助。

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