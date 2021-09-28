25民眾打5倍濃度BNT！「1症狀會變嚴重」　前台大醫：最怕心臟問題

▲BNT疫苗。（圖／路透）

記者李佳蓉／採訪報導

三峽恩主公醫院驚爆醫療作業疏失！於昨（27）日上午進行BNT疫苗接種作業時，誤將「未經稀釋的原液」當作殘劑打進25名民眾體內，院方今日道歉也已安排接種民眾住院一週進行密切觀察。對於被打進多5倍抗原濃度的疫苗，對人體是否有害？前台大感染科醫師直指1症狀會變明顯，其餘嚴重副作用仍不明。

恩主公醫院副院長王炯珵還原當天經過，在鶯歌永福宮社區接種站當日現場，工作人員於中午清點施打數量時發現異常，經詢問值班藥師、護理師後發現，本次配發疫苗包含散裝25瓶，因散裝部分疫苗瓶蓋掉落，造成工作人員誤以為是已稀釋完成之疫苗，未經過再次確認即進行施打，事件發生後本院立即進行檢討與改善，對於現場人員警覺性不夠、交班資訊落差及未再確認疫苗狀況就進行施打，造成25名民眾施打未稀釋之原液疫苗一事，在此致上最深的歉意。

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▲恩主公醫院出現醫療疏失，將未稀釋BNT疫苗原液替民眾注射。（圖／記者呂佳賢攝）

衛生局指出，BNT疫苗每瓶含0.45ml冷凍濃縮液，必需使用1.8ml無菌生理食鹽水注射液稀釋，相較於過往的接種作業，施打BNT疫苗，醫療院所需花較多的前置作業時間準備。

前台大感染科醫師林氏璧接受《東森新媒體ETtoday》採訪時指出，1劑BNT疫苗原液應加上4倍生理食鹽水稀釋，院方未稀釋原液「等於打了5倍抗原量」，當然會擔心各式各樣副作用可能較為強烈，最明顯莫過於注射部位紅腫痛反應，臨床上許多直接打入血管的藥物也須用食鹽水稀釋，「假如濃度太高，打進去會很痛」。至於疫苗效果，他認為應該不會變差，但後續如心肌炎等嚴重副作用是否產生仍要密切觀察。

▲林氏璧指出，注射高濃度未稀釋疫苗，可能使注射部位脹痛變嚴重。（圖／記者林敬旻攝）

林氏璧估算，原液未經稀釋，原本150人份疫苗，打在25人身上，等於浪費125劑。在今年5月義大利也曾有一名護理師被打了一整罐原液，於美國、德國、澳洲等皆有零星不小心誤射過多劑量的新聞，但未看到後續引發特別嚴重不良反應之報導。

其中，林氏璧最憂心會引發「心臟方面問題」，也因此院方安排回院檢查，其中9位住院，由心臟科醫師評估，做了心臟超音波，抽血，心電圖，目前沒發現異常。要繼續小心監測。

25位民眾是否還需要接種第二劑BNT疫苗，林氏璧認為「應該需要」，因為第一劑只是建立免疫記憶，隔一段時間施打第二劑，對mRNA疫苗來說是很重要的。

恩主公醫院則回應，詢問原廠後，若民眾接種第一劑後沒有產生嚴重後遺症，待第二劑施打時間一到，還是會請民眾前往接種。