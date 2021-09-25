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11少深夜街頭集結...警衝抵扣球棒　他曾涉夜店殺警也在場

▲▼警方獲報有青少年聚集，現場發現曾涉夜店殺警的馬姓男子，馬也坦承持有球棒。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方獲報有青少年聚集，現場發現曾涉夜店殺警的馬姓男子，馬也坦承持有球棒。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局接獲線報，在延平北路、民生西路口有4車10餘人聚集，警方前往查看將11人帶回警所，並在車上搜出球棒，還赫見曾涉2014年殺警案的1名男子在場，事後該男坦承球棒係自己所有，當時原本要去吃宵夜，但先到某直播公司商談收購手錶事宜。

警方調查，16日晚上11時許，在大同區延平北路、民生西路口，有民眾報案約4台汽車在場聚集，且現場有青少年聚集，警方到場後發現11人準備離去，將車攔下後進行盤查。

警方在3台車上搜出球棒，其中1名27歲曾涉及2014年殺警案的馬姓男子也在現場，馬也當場坦承球棒為自己所有，當天原本要和22歲林男等人前往寧夏夜市吃宵夜，但先到延平北路上的直播公司講事情。

根據了解，因為林姓男子要向對方收購手錶，但因為價格太貴，所以與對方相約到直播公司商討價格，林男、馬男等4人一起陪同上樓，其餘7人則在外面等候，達成共識後準備離開遭趕赴現場的警方攔查。

馬、林等人均不願透露對方姓名，且警方再度前往該直播公司查看，現場早已人去樓空，按門鈴也沒有回應，因馬等人車上查扣球棒，訊後也依照《社會秩序維護法》進行相關規定裁處。

據了解，馬姓男子曾涉及2014年夜店殺警案，因在場助勢遭判處有期徒刑4個月，但可易科罰金，馬當時還是名現役軍人，還被法官要求寫下20篇懺悔作文，也在夜店殺警案後改名。

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