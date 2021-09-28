愛上15歲見習生！飯店餐廳職員強抱、親吻少女下場曝

▲南投一名林姓男子利用其業務上監督管理見習建教生的權利，對前來見習的小玲伸出狼爪。（圖／示意圖，與本案無關／取自pakutaso）



記者林冠吟／南投報導

南投一名林姓男子為某飯店餐廳部之員工，負責管理見習建教生，卻因為愛慕前來見習、年僅15歲的小玲（化名），竟在去年11月，利用權勢關係，強抱、親吻小玲得逞至少2次。南投地院審理後，依成年人故意對少年犯對受監督之人利用權勢與強制猥褻2罪，分別判其有期徒刑3月和7月，得易科罰金。

林姓男子先前為南投某飯店的員工，主要負責管理餐廳部的見習建教生，卻因為喜歡上前來餐廳見習，又因訓練關係受自己監督的小玲。林男先是刻意將2人的休假排在同一天，以藉機邀請小玲出遊，並在晚間2人在景觀餐廳用餐時，其明知小玲當時年僅15歲，卻仍對小玲伸出狼爪，強抱、強吻小玲得逞，小玲則因受其監督，擔心訓練評分被林男打太低，因此選擇隱忍屈從林男的惡行。

豈料才剛過一周，林男再度提議並邀請小玲出遊，這次被已有戒心的小玲拒絕，心有不甘的林男竟在隔天上班時，趁著小玲掃廁所之際，違反小玲的意願，以雙手強抱小玲並強吻小玲的嘴和胸部，直到被小玲激烈反抗才罷手，事後小玲在母親的陪同下，怒報警處理。

庭審時，林男則坦承一切犯行。南投地院審理後指出，林男身為小玲工作上監督主管，卻利用業務上之監督關係，對年幼懵懂的小玲進行猥褻行為，欠缺自律自重，戕害小玲的身心健康及人格發展甚鉅，其所為應與嚴責，審酌其事後坦承犯行，雖意欲與小玲等人和解，卻被拒絕而未能和解，衡量其智識、經濟與犯罪動機等，依成年人故意對少年犯對受監督之人利用權勢猥褻2罪，分別判其有期徒刑3月與7月，得易科罰金，以1000元折算一日。

【更多新聞】



中秋血腥鬥毆「鄉長警察弟」帶頭 廟前「談判斷手」記大過調職



快來登錄！桃園5000變1萬2加碼出爐 好事成雙券外地人也可抽獎

火化燒錯遺體！中壢殯葬業者出大包 孝子提告了：連骨都沒得撿