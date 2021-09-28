748萬人選紙本五倍券！超車數位券高達1倍　5大優勢曝光

記者陳俊宏／綜合報導

根據經濟部最新統計，紙本五倍券預定人數已經高過綁定數位五倍券「整整一倍」。對此，網友分析領紙本券的五大優勢，包括最簡單、更通用、優惠多、才有賺到快感、數位早鳥優惠都搶光了；也有人直言，數位綁一堆消費方式，搞得跟購物節一樣搶限量優惠，「我就問一句，累不累？」

截至27日晚間9時，紙本預訂已達748萬6027人，數位綁定374萬6054人，總計突破1123萬2081人，占符合資格可領用數約44%。經濟部期待共同刺激消費、振興經濟。

▼紙本五倍券開放預訂。（圖／行政院提供）



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對此，有網友27日在PTT發文表示，為何大家都選紙本券，「浪費資源，政府帶頭做起？便利商店小白單不知道浪費多少紙了。」

網友則點出紙本券五大優勢，「紙本最簡單直接」、「紙本更通用、更彈性」、「紙本民間優惠多」、「拿紙本付才有賺到的快感，數位嗶了無感」、「數位的優惠差不多都搶光了，就選紙本。」

也有人直言，數位綁一堆消費方式，搞得跟購物節一樣搶限量優惠，「我就問一句，累不累」，且到底有沒有搶到優惠，還要花時間去確認，不如拿實體券不用被綁怎麼消費，甚至很多商家還會再額外加碼。

►紙本券

「平台預訂超商預訂」

第一梯次預訂：09/25（六）9:00 至10/1（五）22:00

第一梯次領取：10/8（五）至10/21（四）

第二梯次預訂：10/25（一）9:00 至10/31（日）22:00

第二梯次領取：11/8（一）至11/21（日）

（超商的預定與領取時間為每日09:00-22:00）

「郵局領取」

預約：10/04（一）起開放

領取：10/12（二）至10/30（六）上班日受理預約民眾領券

10/16、10/23兩個周六支局全日服務（機關、學校內之郵局除外）

▼紙本vs.數位五倍券。（點圖可放大／記者許力方製）







▼8種加碼券抽籤時間、面額、份數、用途一次看。（點圖可放大／記者林育綾製表）

