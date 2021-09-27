五倍券新增「個人資料修正」功能！手滑民眾有救了　仍有2限制

▲數位五倍券27日已有超過372萬人綁定。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

經濟部27日最新統計，全台紙本五倍券預訂總數已突破1千萬人登記，超過372萬人綁定的數位五倍券。另外，針對加碼券登記個人資料輸入錯誤，五倍券官網也新增「個人資料修正」功能，並於正式上線開放，不過只限修改個資，選擇數位綁定的民眾，依舊不能改選其他數位工具或領取紙本券。

五倍券個人資料修正功能27日上線，民眾可到官網「查詢」作業選項進入，經身分認證成功後，進行個人姓名、電子郵件、手機號碼等資料的修改；但為維護資料的安全與穩定，需以當時身分認證登錄填寫之同一身分進行修改，依當時登錄情形，以個人自己或主綁人身分登錄，輸入自己或主綁人的身分證號/統一證號+健保卡卡號，登錄後即可進行資料修改。

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▲振興五倍券官網新增「個人資料修正」功能，即日起開放。（圖／記者林淑慧攝）

中企處提醒，五倍券個人資料修正功能只提供民眾修改個資，數位支付業者綁定的頁面中都有顯示，如果選定數位綁定成功後，就不能改選其他數位工具或領取紙本券。

另外，金管會協調金融機構提出33億元預算給綁定數位券的民眾加碼回饋，但有立委擔憂，有能力收取數位券的店家多屬大型通路或連鎖加盟業者，領取數位券的情況再踴躍，小店家也無法受惠，因此建請金管會研議振興券施行期間，可增加免用統一發票小店家申設電子支付誘因的措施，或是邀請銀行業者商議免收中小商家相關手續費。

依據統計，截至27日下午3時，紙本預訂達664萬3196人，數位綁定近372萬3672人，總計突破1,036萬6862人次，等於全台已有約四成的民眾完成五倍券登記。

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