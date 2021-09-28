準婆婆「初二傍晚才能回娘家」　理由傻爆眼！過來人搖頭：會後悔

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友心累表示，未來婆婆預告，要小倆口初二傍晚才能回娘家，看她面有難色，竟拋出更尷尬的選項「不然兒子初三再去。」強勢的作風讓眾網友傻眼，許多過來人也紛紛勸她，乾脆別結婚了。

女網友在Dcard問道，「未來婆婆說初二姑姑會回來家裡，所以要我跟未來老公中午吃飽後，傍晚再回娘家，這樣有合理嗎？」

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她直言，爸媽還有阿姨們都是一早就回娘家，而婆婆的要求讓她無法理解，「婆婆甚至還回我，不然未來老公初三再回娘家。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，網友們紛紛回應，「我會直接拒絕」、「輪流啊，第一年在婆家過，第二年在娘家過婆婆靠北的話就往後順延，延到她不靠北為止」、「如果婆婆難搞建議別結婚，小孩能生但婚別結」、「如果婆婆很傳統，老公又擔不住婆婆的話，感覺妳以後結婚會受很多苦，真心建議妳無法接受就不要結婚了」、「管她合不合理，妳這麼聽話幹嘛？妳想什麼時候回去都行，難不成婆婆還想監禁妳」。

事後，原po也進一步解釋，婆婆是直接跟先生講，然後先生覺得在婚前，應該針對一些情況好好聊聊，「他們家可能比較傳統一點，婆婆又非常非常強勢，老公如果多跟她反駁，婆婆也會怪說是不是我的意思，所以老公也很為難。婆婆說，我這樣沒有跟姑姑他們吃飯，就是不會得人疼。」