手機驚見「魷魚遊戲3符號」！他曬截圖怕爆　網愣：我也收到了

▲劇中的遊戲名片出現「圓圈、三角形、正方形」，受到許多劇迷討論。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

記者施怡妏／綜合報導

南韓首部以生存競賽劇集《魷魚遊戲》在Netflix上架播出後，引起全球追劇熱潮，成為了首個登上全球Netflix排行榜冠軍的亞洲作品，劇中名片上出現三個符號「圓圈、三角形、正方形」，受到許多網友討論，紛紛在生活中找尋一模一樣的符號，舊友一名網友在手機中找到，並PO出截圖。

原PO在Dcard的有趣版發文，滑手機時意外發現，竟然有「圓圈、三角形、正方形」一排的畫面，趕緊截圖下來，驚呼「手機也出現了」。只見圖片中三格符號全是Google出產的APP，圈圈的符號是瀏覽器Chrome，三角形則是雲端硬碟Drive，正方形的圖案則是影片通信服務Google Meet。

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▲▼網友們找尋一樣的符號。（圖／上，翻攝自dcard／下，記者施怡妏攝）

貼文一出，引起網友討論，還有人表示，打開Google Meet之後也有驚人的發現，右下角的「活動」小圖示竟然也是由「圓圈、三角形、正方形」所組成的，字體的樣式甚至還跟劇中相似，不少網友笑喊「開會的時候會一直忍不住去看右下角的圖案」。

其他網友則留言，「日本江戶時代的畫家仙崖義梵才是始祖」、「再補一個X圖案，Play Station不排除提告」、「看手機背面有沒有電話號碼」、「學校老師在呼喚你來玩遊戲了」、「它在竊聽你」、「證實幾何學的重要」、「以前都是找米奇圖案，現在改找魷魚遊戲」。