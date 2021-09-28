驚！美男童玩水感染「食腦變形蟲」身亡　台灣曾有泡湯感染個案

▲食腦變形蟲一旦從鼻腔進入人體，就會一路蔓延至大腦，引發原發性阿米巴腦膜腦炎。（圖／翻攝自美國CDC官網）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國德州塔蘭特郡阿靈頓一名男童，因感染罕見的食腦變形蟲（福氏內格里蟲，Naegleriafowleri），引發原發性阿米巴腦膜腦炎被送醫治療，但最終仍不治。當地政府在進行調查時，發現男童曾經到戲水池遊玩，經採檢後竟發現水裡有食腦變形蟲，目前官方已關閉阿靈頓市內所有戲水池。台灣過去也曾有個案因泡湯感染。

據美國媒體《福斯新聞》（Fox News）報導，男童8月底和9月初曾前往唐‧米森海默公園（Don Misenheimer Park）的戲水池遊玩，而阿靈頓市和塔蘭特郡的公共衛生部門在9月5日接到通知，男童因原發性阿米巴腦膜腦炎住院治療，不幸的是，男童已於9月11日死亡。

在接到通知後，當地衛生官員立即展開調查，並封閉了阿靈頓境內所有戲水池，美國疾病管制與預防中心（CDC）上週五證實，唐‧米森海默公園中的戲水池確實存在食腦變形蟲。阿靈頓市的副市政官萊謬爾（Lemuel Randolph）表示，在男童去戲水池遊玩的三天當中，有兩天沒有紀錄水池的氯含量指數。

根據美國CDC的數據顯示，食腦變形蟲相當罕見，2010年至2019年在美國僅有34起通報案例。報導提到，當人們在湖泊或河流中游泳、潛水時，只要含有食腦變形蟲的水通過鼻子進入人體，人們就會被感染。

食腦變形蟲一旦從鼻腔進入人體，就會一路蔓延至大腦，引發原發性阿米巴腦膜腦炎。感染初期，患者會出現嚴重的頭痛、發燒、噁心及嘔吐等症狀，隨著病情惡化，則可能出現頸部僵硬、癲癇或是幻覺，台灣過去也曾有個案因泡湯感染。

感染的途徑是人類可能在自然水域活動時，將病原體吸入鼻腔，並沿著嗅覺神經進入腦部而發病，但喝下遭病原體污染的水則不會被感染。該疾病潛伏期約1至7天，發病後病程進展快速。

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰接受中央社採訪時表示，食腦變形蟲可能鑽到腦部導致腦膜炎，目前沒有解藥，感染者「非死即重傷」。