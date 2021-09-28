媽媽市長好強！《遠見》縣市競爭力調查　台中擠下新北全國第3

▲遠見雜誌2021縣市總體評比競爭力，台中躍居全台第3。（圖／遠見雜誌提供）



記者游瓊華、林冠吟／台中報導

遠見雜誌2021年縣市總體競爭力評比出爐！台中市從去年的全台第4，持續向上攀升至全台第3、六都第2，表現僅次於台北市與新竹市，是自縣市合併升格10年來的最佳表現。

《遠見雜誌》每年以經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療衛生、生活品質與現代化、地方財政、社會福利等構面，評鑑台灣19縣市的競爭力。28日公布縣市總體競爭力評比，根據圖表顯示，台中自全年的第4名向上攀升至第3，就連六都排名都向上躍升一名，成為六都第2；在九大構面中又以「社會福利」進步最多，自16名上升為第7名；「生活品質與現代化」為全台第4；「治安」、「環保與環境品質」則為全台第3。

《遠見雜誌》指出，台中市的其餘各項指標也都位居全國前段班，與民眾最為相關的經濟、就業與教育文化等關鍵指標為全國第5，也因此讓台中在競爭力的總體排名上可以繼續突破。

對此，台中市政府表示，近2年來台中市在各項評比中均有顯著進步且成績斐然，主要歸功於全體市民共同努力的結果，市府工作沒有最好，只有更好，未來市府也將持續秉持務實建設精神，創造更具競爭力的優質環境。

▲遠見雜誌2021縣市總體競爭力評比，台中躍升全台第3，在9大構面中又以「社福」進步最多。（圖／示意圖／記者李毓康攝）