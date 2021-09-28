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父移車失聯...他狂叩200通無人接　原因曝：我爸變飛航模式

▲▼父親將手機誤觸成飛航模式，兒子辦完事找不到人焦急報警。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲父親將手機誤觸成飛航模式，兒子辦完事找不到人焦急報警。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名父親載兒子到中正區重慶南路1段上的銀行辦事，但是兒子辦完事情出來卻找不到父親的車子，狂叩父親2百多通電話都沒人回應，焦急的兒子跑到派出所報案，最後警方在附近尋獲車輛，才發現父親手機誤觸成飛航模式，所以根本沒接到電話。

警方調查，在13日下午3時許，接獲1名40歲盧姓男子報案，指稱74歲的盧姓父親開車載自己到銀行辦事，但完事後離開卻沒有發現父親車輛，中正第一分局博愛路派出所警員林煜詠、陳育群獲悉後詢問車牌以及樣式，隨即分頭在轄區內四處探詢。

警方最後在中正區延平南路上發現車輛，並順利尋獲盧姓父親，經過警方詢問，因當時正值上下班時間，車子不好停才會開到別的地方不要影響交通，並和兒子約定好辦完事情後再以電話聯繫，但正覺得奇怪都沒接到電話，警方就上前敲車窗。

最後經過確認後，讓盧姓父子相逢，經過了解，才發現盧姓父親因不懂手機操作，不慎將手機調整成「飛航模式」，所以才沒有辦法接聽兒子的來電，順利尋獲父親，也讓狂叩2百通找人的兒子鬆了一口氣，也感謝警方順利找回父親。

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