iPhone 14工程機曝光　真的沒瀏海！前置鏡頭如「驚嘆號」

▲iPhone 13熱賣中，許多消息網站已開始爆料下一代新機消息。（圖／記者徐文彬攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果iPhone 13系列新機開賣後，不論在外觀或功能上都被許多人批評「沒有新意」，關於蘋果（Apple Inc.）走下坡的言論再起。不過一項《彭博社》知名蘋果產品爆料記者葛爾曼（Mark Gurman）透露的最新一項消息指出，明年的iPhone 14值得廣大果粉期待，因為該系列將會是「完全重新設計」。

葛爾曼在「Power On」專欄表示，蘋果iPhone 14系列新機會是全新設計的傳聞已經不是第一次聽見了，天風國際分析師郭明錤在先前分析報告救指出，蘋果會針對2022年推出的iPhone手機螢幕進行重大改變，而外觀設計的改革會從Pro系列開始。

以下整理幾點iPhone 14系列新機傳聞會帶來的全新改變：

1.丟掉瀏海

知名推特爆料帳號「Jon Prosser」聲稱拿到iPhone 14 Pro系列的螢幕設計，表示新機將採用穿孔式螢幕，iPhone 14 Pro Max甚至採用「無劉海設計」，這項設計代表螢幕將會變得更大。

▲iPhone 14系列新機傳言將拿掉螢幕劉海。（圖／翻攝9T05mAC）



2.螢幕挖孔設計

根據3C網站《快科技》引用微博博主爆料，曝光疑似iPhone 14的工程機，螢幕瀏海確實已經拿掉，剩下Face ID和前置鏡頭的挖孔設計。

▲微博博主聲稱拿到iPhone 14工程機，曝光挖孔設計外觀。（圖／翻攝自微博）

3.替換iPhone mini

近來幾代iPhone系列機都有4款機型，包括mini、一般、Pro和Pro Max，不過有傳言指出蘋果會放棄尺寸最小的mini機款，並將以「iPhone 14 Max」取代。因此明年新機系列會是iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max。

許多果粉不跟進iPhone 13系列的其中一個癥結點就是，該系列沒有螢幕下指紋辨識，令眾人相當失望。對此郭明錤稱，蘋果相關技術還在「營救」當中，目前還不能確定能否趕上2022年的新機推出；他認為甚至比較有可能成為2023年機款的主要變化之一，此外，他估計蘋果可能會在2024年時推出可摺疊iPhone。