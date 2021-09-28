　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 14工程機曝光　真的沒瀏海！前置鏡頭如「驚嘆號」

▲▼iPhone 13。（圖／記者徐文彬攝）

▲iPhone 13熱賣中，許多消息網站已開始爆料下一代新機消息。（圖／記者徐文彬攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果iPhone 13系列新機開賣後，不論在外觀或功能上都被許多人批評「沒有新意」，關於蘋果（Apple Inc.）走下坡的言論再起。不過一項《彭博社》知名蘋果產品爆料記者葛爾曼（Mark Gurman）透露的最新一項消息指出，明年的iPhone 14值得廣大果粉期待，因為該系列將會是「完全重新設計」。

葛爾曼在「Power On」專欄表示，蘋果iPhone 14系列新機會是全新設計的傳聞已經不是第一次聽見了，天風國際分析師郭明錤在先前分析報告救指出，蘋果會針對2022年推出的iPhone手機螢幕進行重大改變，而外觀設計的改革會從Pro系列開始。

以下整理幾點iPhone 14系列新機傳聞會帶來的全新改變：

1.丟掉瀏海

知名推特爆料帳號「Jon Prosser」聲稱拿到iPhone 14 Pro系列的螢幕設計，表示新機將採用穿孔式螢幕，iPhone 14 Pro Max甚至採用「無劉海設計」，這項設計代表螢幕將會變得更大。

▲▼iPhone 14系列將會是全新設計。（圖／翻攝9T05mAC）

▲iPhone 14系列新機傳言將拿掉螢幕劉海。（圖／翻攝9T05mAC）


2.螢幕挖孔設計

根據3C網站《快科技》引用微博博主爆料，曝光疑似iPhone 14的工程機，螢幕瀏海確實已經拿掉，剩下Face ID和前置鏡頭的挖孔設計。

▲▼彭博社：iPhone 14 將是完全重新設計的新機。（圖／翻攝自微博）

▲微博博主聲稱拿到iPhone 14工程機，曝光挖孔設計外觀。（圖／翻攝自微博）

3.替換iPhone mini

近來幾代iPhone系列機都有4款機型，包括mini、一般、Pro和Pro Max，不過有傳言指出蘋果會放棄尺寸最小的mini機款，並將以「iPhone 14 Max」取代。因此明年新機系列會是iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max。

許多果粉不跟進iPhone 13系列的其中一個癥結點就是，該系列沒有螢幕下指紋辨識，令眾人相當失望。對此郭明錤稱，蘋果相關技術還在「營救」當中，目前還不能確定能否趕上2022年的新機推出；他認為甚至比較有可能成為2023年機款的主要變化之一，此外，他估計蘋果可能會在2024年時推出可摺疊iPhone。

►傻眼！用大燕麥片煮出超豪華螃蟹粥

ET快訊
快訊／雙北凌晨無預警大停電！　範圍超廣士林、三蘆全中
50歲壯年族AZ第二劑登記還有2天　雙十連假開打8大QA一次
不服爸媽管教！三峽16歲高中生放火燒家　法院諭知收容

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 14工程機曝光　真的沒瀏海！前置鏡頭如「驚嘆號」

「iPhone摺疊機」圖流出！問世時程曝　iPhone 14瀏海將消失

【廣編】「2021數位應用週See you Online!」系列數位趨勢論壇＋線上解決方案展示

iPhone 13傳四大災情！　微距攝影模式竟出現「鬼影」

Apple Watch無法解鎖IPhone 13？　蘋果提出解決辦法

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

極簡女分享日常生活「節儉狠招」領薪把生活費一次領用信封管錢

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

澎湖爆怪病！皮膚「大面積紅腫」　民眾奇癢無比...衛生局介入調查

日本達人演繹「忍者就寢法」　腳夾棉被後空翻...人瞬間消失！

壯漢練腿重量MAX+彈力帶增難度　狂操4下秒斷「彈到蛋蛋」痛到失聲

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

iPhone 14工程機曝光　真的沒瀏海！前置鏡頭如「驚嘆號」

「iPhone摺疊機」圖流出！問世時程曝　iPhone 14瀏海將消失

【廣編】「2021數位應用週See you Online!」系列數位趨勢論壇＋線上解決方案展示

iPhone 13傳四大災情！　微距攝影模式竟出現「鬼影」

Apple Watch無法解鎖IPhone 13？　蘋果提出解決辦法

手機被沒收大暴走　17歲少年近距離朝媽媽開槍爆頭

快訊／雙北凌晨無預警大停電！　範圍超廣士林、三蘆全中

你也一口水就吞整包藥嗎？　2NG服藥習慣恐致「食道潰瘍」

開放KTV比餐廳內用更安全　醫曝原因！但點出一大考驗

10月「12星座運勢」排行出爐！巨蟹超衰、天蠍貴人要出現了

130名性侵假釋犯監控出包！　全國離線120分鐘

大根消失《娛樂百分百》　遭爆全因和陳零九「為百萬糾紛撕破臉」

6月被搧耳光　馬克宏又「中蛋」想找抗議者問原因

澳渣男詐台女！年輕女碩士「派愛」淪小三　慘虧百萬還被酸崇洋

17歲男手機被沒收氣炸　近距離「行刑式爆頭」槍殺媽媽

阿兵哥私處「吊滿一顆顆肉球」　醫師看傻眼：他用手拔掉

3C家電熱門新聞

他等iPhone 13撐10年合體4s　萬人驚呆

iPhone 14工程機曝光　螢幕沒瀏海挖孔如「驚嘆號」

「iPhone摺疊機」曝　iPhone 14瀏海將消失

在家防疫最安心！靜音大師HS系列

iPhone 13四大災情！　拍照有「鬼影」

停電後復電「傷電器」2步驟解決

iPhone13才拿半天「他秒轉賣2支」！網驚不單純

Apple Watch無法解鎖IPhone 13？　蘋果說話了

iPhone13今開賣就掉價！　只有這些機型漲

iPhone「電池健康度」下降！達人揭3壞習慣最傷

奇美推復古家電　雙槽洗衣機上市

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

iPhone 14全系列　傳「螢幕大升級」

iPhone耗電速度太快？19個小撇步教你輕鬆省電

更多熱門

相關新聞

iPhone 13螢幕摔壞「只能給蘋果修」！　第三方維修Face ID恐失效

iPhone 13螢幕摔壞「只能給蘋果修」！　第三方維修Face ID恐失效

許多iPhone用戶在螢幕摔壞時，會選擇透過非官方管道來維修。不過據外媒指出，蘋果似乎在iPhone 13上採用特殊硬體機制，若透過第三方管道更換iPhone 13螢幕，可能導致Face ID無法正常使用，這也意味用戶將只能透過官方管道維修螢幕。

iPhone 13 Pro Max電量「創歷史紀錄」！

iPhone 13 Pro Max電量「創歷史紀錄」！

手機被沒收　男開槍爆頭熟睡母

手機被沒收　男開槍爆頭熟睡母

想換iPhone13？達人推拍照控「這1支」

想換iPhone13？達人推拍照控「這1支」

AirPods Pro用戶無法「用Siri控制降噪功能」！　iOS 15再添災情

AirPods Pro用戶無法「用Siri控制降噪功能」！　iOS 15再添災情

關鍵字：

iPhone 14蘋果手機apple

讀者迴響

熱門新聞

快訊／高雄女自轟亡！現場留13顆子彈

Sandy首放閃CEO未婚夫！從韓劇走出來的人

iPhone 13開賣4天　這款全降價

22歲網拍妹自轟亡　遺書讓姊崩潰

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

《魷魚》紅衣人哪來的？網瘋猜：跟孔劉有關

澎湖爆「奇癢怪病」！初判非傳染病

晚上不能吃「這道菜」？　網秒回憶：長輩真的有交代

居家上班以為台積電管不到　公司一招讓7員工GG了

4300萬天價邀請參加娛樂節目　全紅嬋做出決定了

台中父自殺醒來4歲兒亡　再買農藥尋短

放火燒全家　狠心兒：知道把門反鎖家人就出不來

超商驚見遇口罩正妹！「彎腰跪地」4張照讓2.1萬人朝聖

混血網紅「上圍漲到L」巨到驚人

手機被沒收　男開槍爆頭熟睡母

更多

最夯影音

更多
牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走
吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～

吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

極簡女分享日常生活「節儉狠招」領薪把生活費一次領用信封管錢

極簡女分享日常生活「節儉狠招」領薪把生活費一次領用信封管錢

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面