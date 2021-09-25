美籍師租單車驚見哀鳳　警免解鎖一招秒找失主

▲高雄一名美籍男師在共享單車車籃內發現一支iPhone12手機。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名美籍英文男師，日前在租賃的共享單車車籃內，發現一支iPhone12手機，他擔心失主心急找尋，立刻將它送至到派出所。警方想要聯繫失主時，卻發現手機是上鎖狀況，這時手機螢幕一直傳來失主友人的ig訊息，員警靈機一動，透過自己的帳號去聯繫失主友人，再請友人幫忙通知失主前來認領，不到半小時的時間，手機失主林小姐火速趕至派出所認領，除了開心自己的手機失而復得，還特地撥打電話感謝美籍男師。

▲員警透過自已的ig帳號聯繫失主友人，進而通知到手機失主前來派出所認領。（圖／記者吳世龍翻攝）

鹽埕分局五福四路派出所22日下午近2點左右，一名美籍英文男師騎著公享單車前來，表示自己剛剛在鹽埕埔捷運站旁租賃單車時，發現單車前方的籃子內有一支iphone12手機，他心想失主一定焦急尋找中，便立刻將拾獲的手機送至派出所，希望它能物歸原主。

▲不到半小時的時間，失主林小姐開心iPhone12手機失而復得。（圖／記者吳世龍翻攝）

派出所員警察看手機時，發現手機是上鎖的狀態，無法聯繫失主，這時手機螢幕卻一直傳來失主友人ig訊息通知，員警靈機一動，便以自身的帳號聯繫失主友人，再請友人幫忙通知失主前來派出所認領。不到半小時的時間，手機失主林小姐火速趕至派出所認領，除了開心自己心愛的手機失而復得，還特地撥打電話感謝拾獲她手機的美籍男師。