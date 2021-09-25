選iPhone還是安卓？　過來人曝「1優點」狂勝：感覺大升級

▲手機怎麼選？鄉民曝安卓1優點狂勝iPhone。（圖／免費圖庫）

記者邱晟軒／綜合報導

蘋果iPhone13系列新機昨（24日）正式在台開賣，全台各電信門口再爆排隊人潮。不過，就有一名長年使用iPhone系統的網友，想要配合男友換成安卓（Android）手機，不過同時又擔心會無法調適，猶豫提問「不知道換安卓會不會很不習慣？」貼文曝光後，掀起許多過來人紛紛點出1優點，直指使用安卓「感覺大升級」。

有一名網友在批踢踢WomenTalk上以「有沒有人能分享iOS換安卓或安卓換IOS心得」為題發文表示，從高中開始用iPhone 4s到現在，中間僅有換過iPhone SE、iPhone SE（2020），「本來想叫男友也換iPhone，這樣可以邊滑手機邊用FaceTime，結果男友竟說他的安卓手機已經可以邊滑手機邊用LINE視訊。」

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該名網友說，前陣子一度考慮過從iPhone跳槽安卓手機，不過iOS用很習慣了，所以猶豫詢問網友「不知道換安卓會不會很不習慣？有人可以分享嗎？」

▲有長期使用iPhone的網友提問，「換安卓會不會很不習慣？」 （圖／翻攝批踢踢WomanTalk）

貼文曝光後，立刻引發網友紛紛回應，「我iPhone XR換s10，個人感覺大升級」、「安卓壞掉用家人不要的蘋果，沒返回鍵真的爛，過陣子我還是會買安卓回來用」、「Android超簡單的，跟喝水一樣」、「安卓就是簡單好操作」、「安卓轉iOS四年了，但我還是懷念安卓的打字」、「用蘋果網路特爛半年後跳回去安卓」。

不過，也有部分網友認為，「兩種（iPhone、Android）都有，各取所需」、「iPhone 8那年從Note 2換成8plus，只能說大大大升級！」「這種不同系統應該是一段時間就可以適應的吧？沒什麼好糾結的」、「從第一支手機就用iPhone，上一支想說換換口味跳到pixel 4，發現就。很。難用，連錄個影都會過熱，所以跳回iPhone」。

▲網友紛紛直喊，安卓手機使用上狂勝iPhone。（圖／翻攝批踢踢WomanTalk）

本站也曾報導「iPhone最失敗功能是它！ 鄉民爆共鳴『全世界都懂，就是死不改』」內文指出，有一名安卓跳槽蘋果的使用者日前發文抱怨，iPhone各項功能使用上大致上覺得滿意，但是「WiFi分享的方式」卻使用得非常不習慣，直呼「它是蘋果手機最失敗的一環。」貼文曝光後引發網友共鳴。

貼文曝光後，還有網友點出iPhone最差的3缺點是「熱點、不支援WIFI偵測及通話錄音」，指出iPhone的分享就是自作聰明，第一個裝置連上一段時間後自動隱藏SSID，第二個裝置要連要重開熱點，偵測沒封包流量還會為了省點自動關閉熱點，12以前無法鎖定5G頻段，12以後可以5G卻無法調整頻道(很多遊戲機支援頻道有限)，而且全速使用時，很燙、很燙、很燙。」