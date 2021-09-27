iPhone歷年價格曝！網見「這款價格最盤」全傻了：怎麼買得下去

▲蘋果iPhone 13近日火熱在台販售。（示意圖／路透社）

記者邱晟軒／綜合報導

蘋果iPhone13系列新機上周五正式在台販售，雖然有許多網友抱怨此次亮點不足，不過在相較前一代iPhone 12更便宜的誘因下，仍掀起許多果粉的換機潮。對此，就有熱心網友整理歷年iPhone在台販售價格，貼文曝光後，讓許多購買「此款」的網友瞪大眼直喊，「現在想想，那時候的我怎麼買得下去？」

有一名網友近日在網路論壇整理iPhone歷年在台販售價格，2014年iPhone 6 16GB售價22500元、64GB售價25900元、128GB售價29500元；6 plus 16GB售價25900元、64GB售價29500元、128GB售價32500元。

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2015年iPhone 6S 16GB售價24500元、64GB售價28500元、128GB售價32500元；iPhone 6S plus 16GB售價28500元、64GB售價32500元、128GB售價36500元，原PO認為這一年價格變貴主因是「台幣2015年貶值很多」。

2016年的iPhone 7 32GB售價24500元、128GB售價28500元、256GB售價32500元；iPhone 7 plus 32GB售價28900元、128GB售價32900元、256GB售價36900元，該網友強調，「6S到7其實是加兩倍量不加價，Plus系列兩倍容量貴400」。

2017年iPhone 8 64GB售價25500元、256GB售價30900元；8 plus售價28900元、256GB售價34500元，價格比iPhone 7系列又低一些，但同年多了iPhone X，64GB售價35900元、256GB售價41500元。

▲蘋果iPhone 13近日火熱在台販售。（示意圖／路透社）

2018年iPhone XS 64GB售價35900元、256GB售價41500元、512GB售價48900元；XS max 64GB售價39900元、256GB售價45500元、512GB售價52900元。iPhone XR 64GB售價26900元、128GB售價28900元、256GB售價32500元。

2019年iPhone 11 64GB售價24900元、128GB售價26900元、256GB售價30400元；iPhone 11 pro 64GB售價35900元、256GB售價41400元、512GB售價48400元；iPhone 11 pro max 64GB售價39900元、256GB售價45400元、512GB售價52400元。他認為，「iPhone 11比起XR有比較明顯的降價，Pro系列可以說是價格幾乎都一樣」。

2020年iPhone 12 mini 64GB售價23900元、128GB售價25500元、256GB售價29900元；iPhone 12 64GB售價26900元、128GB售價28500元、256GB售價32000元。iPhone 12 pro 128GB售價33900元、256GB售價37400元、512GB售價44400元；iPhone 12 pro max 128GB售價37900元、256GB售價41400元、512GB售價48400元。

2021年推出的iPhone 13 mini 128GB售價22900元、256GB售價26400元、512GB售價33400元；iPhone 13 128GB售價25900元、256GB售價29400元、512GB售價36400元。iPhone 13 pro 128GB售價32900元、256GB售價36400元、512GB售價43400元、1TB售價50400元；iPhone 13 pro max 128GB售價36900元、256GB售價40400元、512GB售價47400元、1TB售價54400元。

該網友在文末表示，「這4年來其實蘋果真的有在降價，pro系列12到13降價1000塊，11到12降價幅度更高，XS到11 pro小幅度降價，X跟XS價格是持平的。」

▲許多iPhone XS使用者超哀怨！（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，立刻引起許多網友紛紛回應，「很多人都在罵蘋果貴，我覺得蘋果其實最低價都沒有變過，也算是蠻佛心的」、「科技越來越進步，手機電子零件等等的東西生產成本也會有所下降，不是蘋果不漲價，而是該有的利潤有了也不需要漲價，去影響消費者的購買意願」、「台幣現在是強勢貨幣」、「單以台幣這價格看起來，能生在台灣好幸福！」

不過，也有許多購買iPhone XS的網友哀怨炸，紛紛直喊，「此刻才知道我的XS竟然是最貴」、「XS+1，看完覺得自己真的是盤子」、「我想問問當年買XS的我怎麼了」、「我也是Xs換13 Pro，現在想想那時候怎麼買得下去」、「XS服役中，那時候怎麼買的下去」、「反正我只有知道當年買XS的我跟盤子一樣盤，買到像是個白癡」、「原來我的XS是最貴的一代，看來得要它再戰一年！」