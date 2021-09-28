雙北凌晨大停電！網氣炸狂轟缺電　王浩宇曝「一關鍵」打臉

▲批踢踢鄉民討論雙北凌晨停電。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台北市、新北市今（28）日凌晨4點50分大停電，台北市士林、社子，以及新北三重、蘆洲許多民眾都因停電被熱醒。民進黨前桃園市議員王浩宇在臉書表示，PTT又在那邊喊缺電，但顯然不是如此，他舉出過去他在美國加州、華盛頓州的經驗，「相較之下台電已經是一個供電很穩定的能源商了」。

今早雙北地區無預警大停電，不少網友在PTT上留言哀號「凌晨也能斷電台灣不缺電」、「都快十月了還會缺電嗎」、「沒事就停電，連電都不夠用哦」、「缺水缺電缺疫苗的政府真的讚」、「台灣未來沒有缺電問題？」、「還我核能發電，說不缺電，現在卻常常停電？」。

王浩宇對此也PO文發表看法，凌晨，雙北很多地方停電，PTT又在那邊喊缺電，但很顯然不是如此。凌晨的用電量是全日最少的，除非有電廠故障，不然因為缺電而停電的機率很低。今天凌晨，電甚至多到台電拿來抽蓄發電，至少有好幾百萬瓩的餘裕，因此，缺電顯然不是停電的原因。

他也舉出自己的經驗表示，零件是會故障的，過去他在美國加州、華盛頓州，突發停電的頻率非常高、一年幾次是常態，天氣變化就有可能停電，而且一次好幾天，其他國家也是如此。「相較之下台電已經是一個供電很穩定的能源商了，不信你可以快查一下資料。最近發電量蠻充足的。」

▼蘆洲網友在今早7點05分又發文透露開始停電了。（圖／翻攝我是蘆洲人臉書）

對此台電透露，這次停電的原因是蘆洲變電所「主變壓器跳脫」，受到影響的用戶大約23萬，已經陸續在8點恢復供電。