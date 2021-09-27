差很大！溪湖惡保母涉剪男童下體　自己4月大嬰這樣被照顧

▲溪湖惡保母自己有一個4個月大的寶寶，卻冷血涉剪男童GG。（圖／資料照片）



記者游瓊華／彰化報導

彰化無照邱姓保母與黃姓同居男友今年6月涉嫌夾傷一名4歲男童下體，且燙傷男童腳掌，讓男童母親氣憤提告，隨後另有2名母親也出面控訴，邱女、黃男惡行，但兩人都否認虐童、說詞交代不清，檢方將分別傳訊及提訊兩人釐清案情。但諷刺的是，邱女自己曾生養過多個孩子，在照顧男童時，自己才剛生完，孩子現在4個月大，且寶寶生養的情況不錯，現在交給黃男母親照顧中。

彰化社會處表示，目前邱女的寶寶是邱、黃所生，出生後由黃男母親在他處照顧，照顧的還算妥當。目前社會處研判並無安置的需求，但還是會去訪視寶寶的狀況。

這起案件在24日爆發，彰化北斗4歲男童因為疫情停課，5月母親在臉書社團徵保母，邱女在6月主動聯繫可照顧小孩，未料時隔一個月後男童被帶回，母親發現孩子滿身是傷，就醫檢查發現陰莖有開放性傷口、左側大腿挫傷以及雙側足部二度燙傷。

檢方指出，邱女（25歲）到案就一直聲稱身體不適，起初承辦檢方以為邱女只是裝病，惟經醫院檢查後，確認是腹部發炎，再加上偵訊結束後已入夜，邱女坦承動手，檢方諭知20萬元交保，然而邱女因沒能籌出交保金，最後改以限制住居。