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快30分鐘！彰化到二林公車減少58站　客運19路發車了

▲▼ 。（圖／彰化縣政府提供）

▲員林客運19路明正式通車。（圖／彰化縣政府提供）

記者白珈陽／彰化報導

南彰化爭取捷運多年未果，二林中科國道公車先上路。彰化市民往年欲至二林鎮至只能搭乘公車，沿途站別多達71個站，光是停車載、下客就花了許多時間。彰化縣27日上午舉辦首航典禮，宣布明日起員林客運二林站客運19路正式通車，公車路線行駛國道一號，總共只有13站，較以往快上30分鐘即可快速抵達中科二林園區。

彰化縣政府表示，為滿足縣民往來彰化市及二林鎮旅運需求，並因應二林中科園區矽品等重量級廠商設廠及招募人員通勤所需，新闢市區客運19路「彰化二林（經國道1號）」公車路線由彰化客運及員林客運聯合經營。27日上午在二林鎮立圖書館前廣場舉辦首航典禮，由彰化縣長王惠美與貴賓宣布明天28日起在員林客運二林站正式通車營運。

公車路線有別於傳統路線，行駛國道1號高速公路，時間上快30分鐘，可快速抵達二林中科園區；同時也是彰南捷運先導公車路線，培養先期公共運輸運量。另外，持長青幸福卡及長青國民旅遊卡，可在每月1000元補助額度內免費使用，65歲以上長青族也有半價優惠。

王惠美表示，她全縣走透透，發現二林地區不論是上班或上學的通勤族，搭公車真的是不太方便，傳統路線沿途停靠站有71站，難怪公車的使用率越來越低，為了解決問題，縣府特別新闢一條市區客運19路，從彰化站出發，途經彰化女中、彰化縣政府、彰化基督教醫院、秀傳紀念醫院，之後上高速公路前往溪湖到二林，總共只有13站，可以節省約30分鐘的時間。

▲▼ 。（圖／彰化縣政府提供）

▲今日上午二林鎮立圖書館前廣場舉辦首航典禮。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美說，二林在招商時，矽品公司曾提到如果到時候7000多人入職，交通問題該如何解決？所以，當時有規劃從員林-埔心-溪湖-二林地區的捷運站，目前已在做後期的可行性評估，但是一個大的建設要完成需要經過許多年，在捷運還沒開始之前，會先採用電動公車通行。

矽品精密副總經理簡坤義表示，感謝王縣長一一解決行政效率、員工、交通等問題，使矽品蓋廠速度超前，預計明年可以興建好。現在19路公車通車，將交通血脈打通，除了二林地區民眾之外，也可以讓北彰化的民眾過來，待廠區興建完之外，希望二林子弟能留鄉打拚。

工務處表示，19路「彰化二林（經國道1號）」公車路線從彰化客運彰化站發車，沿彰化市中正路一段、中山路二段、中央路、中華西路、國道1號彰化交流道、國道1號員林交流道、員鹿路、二溪路、挖仔路、太平路至斗苑路二林站，全長35.7公里，估計行車時間約60分鐘，比既有路線可節省30分鐘。沿途停靠彰化站、彰化女中、彰化縣政府、彰基、秀傳、溪湖站、西門、挖仔、梅芳里、二林中科園區、喜樂萬合院區、二林工商及二林站。每日共24個班次，二林站每日上午6點整發車；彰化站上五6點30分發車。票價部分，全票基本票價是25元、全程最多92元。

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19路國道公車國道一號彰化市二林

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