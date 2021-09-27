爸媽快學！「積極聆聽＋我認同你」助攻孩子學習溝通

▲孩子學習溝通能力的第一個教室就是「家庭」。（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

孩子學習溝通能力的第一個教室就是「家庭」，透過與家人、兄弟姊妹的對話和交流，他們慢慢學會溝通與社交技巧，在《這樣讚美與責備，養出高自尊孩子》一書中提到，家長可以透過「積極聆聽」、「我認同你」這2招，來助攻孩子溝通能力。

用百分百的注意力傾聽孩子

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所謂的積極聆聽（active listening），就是把注意力完全集中在說話對象上，無條件傾聽他的意見，不對他的話做任何增減。那麼，和孩子對話的時候，大人是否會動用自己所有的注意力，不帶偏見地傾聽孩子的意見呢？

你會不會打斷孩子的話，或是懷疑他、隨意給予評論，甚至不小心就對他說教呢？我們是不是經常被忙碌的生活追著跑，心事重重，或是對孩子的意見有偏見，心不在焉地聽孩子說話，隨便地左耳進右耳出呢？

「積極聆聽」不僅針對孩子說話的內容，也得注意孩子的肢體語言，因此需要高度的專注和耐心。

放下自己的心事和成見之後，用耳朵、眼睛、心靈去傾聽眼前的孩子， 這並非易事。唯有對孩子所說的感興趣，由衷關懷和尊敬孩子的人才能辦到。

培養獨立思考，從「不被否定」開始

積極聆聽的最大好處，就是可以帶來安心感，孩子覺得「自己的話不被批判，得到理解」，因此無須找藉口或耍花招，讓孩子有反省自己、自己思考解決辦法的機會。

此外，在積極聆聽當中，情緒不分好壞。無論是憤怒、難為情、嫉妒、悲傷等等，任何情緒都不會被傾聽的父母或大人否定，一概接受就是積極聆聽。這樣一來，孩子就不會對自己的情緒感到難為情、排斥或有罪惡感，可以更容易接受自己的感受。父母不應告訴孩子「不用為了這種事生氣」、「不用每次都為了這種事難過」，這會容易使孩子試圖壓抑自己的感情。

自己的話有人認真傾聽，有人接納自己的感覺，可以讓他們不逃避面對自己的感受或問題，並學會自己負起責任並主動思考，而不是依賴父母或大人。而且得到別人理解的感覺，當然也能改善親子關係，無論傾聽者或被傾聽者，積極聆聽帶來的正面影響，也包括了對彼此產生好感和溫暖的情緒。

▼《這樣讚美與責備，養出高自尊孩子》。（圖／采實文化提供）

