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花蓮兒童藝術節啓跑！北中南三區巡迴 　花蓮市主場嗨翻周末夜

▲▼花蓮縣長徐榛蔚與家長孩子們同樂。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚與家長孩子們同樂。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮「2021兒童藝術節」活動，主場於25、26日於花蓮市美崙田徑場登場，由具有國內外豐富演出經驗的身聲劇場、聲子樂集、蘋果劇團接連帶給花蓮親子國際級精彩的藝術演出。

縣長徐榛蔚昨晚在文化局長吳勁毅的陪同下，前往花蓮市美崙田徑場一同與家長孩子們欣賞劇團高水準表演，現場人聲鼎沸、絡繹不絕，並且遵守防疫規範。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚與家長孩子們同樂。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚欣慰表示，這是疫情過後第一場大型兒童劇演出，花蓮縣文化局今年度安排遊藝系列活動共計18場，於北中南區展開互動性演出，感謝家長們帶著孩子欣賞兒童劇場。系列活動今日則為廣受親子喜愛的「蘋果劇團」帶來的教養兒童歌舞劇《巨岩島大冒險》，期待帶給花蓮的孩子們一個美好的周末夜，也感謝演藝團隊辛苦地排練，讓鄉親能夠在花蓮欣賞到如此高水準的演出。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚與家長孩子們同樂。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

肢體表演最豐富的「身聲劇場」演出《在大水之中》，用身體和聲音傳遞現代洪水神話。

徐榛蔚向民眾推廣花蓮縣政府將於10月2日在太平洋公園將舉辦「社福廣布‧安全網住」-Miyah da（米亞達）秋日親子草地音樂節；在大農大富平地森林園區也將有「幸福飛揚法喜鷂-愛戀花蓮光復健走」活動，包括風箏競賽、原住民流行音樂會等；玉里鎮、鳳林鎮也都有藝術下鄉暨藝文體驗活動，歡迎民眾走出戶外，享受活動帶來的樂趣。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚與家長孩子們同樂。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

25日晚的演出是由肢體表演最豐富並曾遠赴紐約皇后美術館及英國愛丁堡藝穗節演出的「身聲劇場」演出《在大水之中》，改編布農族傳說，以戲劇結合傳統舞獅、東南亞拍手舞、鑼鼓、打擊樂、戲劇、吟唱、面具與偶，用身體和聲音傳遞現代洪水神話。另外結合花蓮傑出演藝團隊、最強打擊樂組合「聲子樂集」的民謠打擊樂《超擊巨星》，同台交流演出。今日則為廣受親子喜愛的「蘋果劇團」帶來的教養兒童歌舞劇《巨岩島大冒險》。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚與家長孩子們同樂。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮傑出演藝團隊「聲子樂集」的民謠打擊樂同台交流演出。

文化局長吳勁毅表示，為鼓勵鄉親熱烈參與，特別祭出好禮雙重送，凡於活動現場拍照打卡，即可兌換精美小禮物一份；此外，每參與一場活動可集點，集滿兩點即可兌換摸彩券一張，將有機會抽中兒童滑步車、ACE軟糖組、造型側背包、有聲故事書和兒童扯鈴等豐富獎品，讓孩子有一個難忘的看戲回憶。

最終場將在10月23日下午2:30於鳳林國小活動中心由「舞鈴劇場」帶來扯鈴與新馬戲結合的演出《海洋慶典》。「舞鈴劇場」曾巡廻世界演出超過三十個國家，包含紐約林肯中心、美國拉斯維加斯、加拿大蜂鳥國家劇院、日本愛知博覽會、上海世博會，以及各大藝術節邀演。劇碼《海洋慶典》以扯鈴為圓心，將音樂結合舞蹈、戲劇、體操、現代馬戲、現場歌手演唱等表演藝術，現場3D投影出海洋世界。

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