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過度稱讚會讓孩子變自戀！專家：獎勵與處罰有「2大陷阱」

▲▼父母,家庭,孩子。（圖／CFP）

▲家長在使用獎勵與處罰時，要特別注意2大陷阱。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

家長在管教孩子時，最常使用的方法就是「獎懲交替」，在《這樣讚美與責備，養出高自尊孩子》一書中提到，當孩子配合大人的方便就予以稱讚、給予獎勵，不配合時就施以處罰， 都是意圖按照大人的想法操縱孩子，而家長在使用獎勵與處罰時，要特別注意2大陷阱！

陷阱一：你必須不斷給予這兩者

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我們經常發現，即使處罰孩子，他的行為還是重蹈覆轍，或者孩子行為更加惡化。當孩子行為惡化後，我們又必須施行其他處罰。

獎勵也一樣，你給的越多，孩子對獎勵的依賴就越強，於是必須不斷地提供獎勵。假設上小學的孩子數學考了一百分，你這次給了他一百元做為獎勵。當這個孩子上高中了，什麼樣的獎勵才能滿足他呢？一百元當然不夠。換句話說，這是一場貓捉老鼠的遊戲。
 

陷阱二：造成孩子的思考以自我為中心

如果不斷得到稱讚，孩子的注意力就會逐漸放在下次要如何得到稱讚，結果孩子凡事就只會考慮自己，而不會思考自己的行為會給對方帶來什麼影響。

例如，當孩子對朋友好，父母因為希望孩子成為善良的人，就過度以人為中心或敷衍稱讚孩子「很善良」、「好棒喔」，不僅會導致反效果，還可能讓孩子變成自戀者。

處罰也一樣，孩子會覺得處罰自己的人是壞蛋，或者轉而注意自己要如何逃避處罰。因此，施以處罰和給予獎勵一樣，會讓孩子變成一個只考慮自己得失、以自我為中心的人，不懂得反思自己的行為會給對方帶來什麼影響。

▼《這樣讚美與責備，養出高自尊孩子》。（圖／采實文化提供）

▲《這樣讚美與責備，養出高自尊孩子》。（圖／采實文化提供）

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