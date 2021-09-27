　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

女大生「背假愛馬仕包」假扮名媛！騙吃喝蹭五星飯店　爽過21天

▲▼女大生假扮名媛21天。（圖／翻攝自法治週末）

▲女大生假扮名媛21天。（圖／翻攝自法治週末）

記者鄭思楠／綜合報導

許多人嚮往上流社會，但有錢人的開銷卻不是人人都能負擔。北京中央美術學院一名女大生鄒雅琦，為完成畢業製作「假扮名媛」，在北京實施為期21天的「假扮名媛」行為藝術，前期用幾千元人民幣買了一個假的愛馬仕包包，之後衣食住行梳洗娛樂全都是「蹭來的」，甚至成功住五星酒店吃豪華晚餐，期間未花一分錢。

綜合陸媒報導，鄒雅琦事後表示，「在做這項行為藝術前，我做足了準備工作，去每個地方提前踩點，摸清哪里有免費食物，哪里可以免費過夜，哪家店24小時營業……，首先確定去哪些地方，並且不能在一個地方待太久，否則容易被識破。」

這個項目也得到了家人的支持，鄒雅琦用媽媽給的經費，購置了用來裝扮成「富人」的裝備，一個假的愛馬仕挎包，一枚假鉆戒、兩條假項鏈和1個彩妝盒。此後，在21天裡，鄒雅琦始終保持著精致妝容，特意用口紅把嘴唇畫得很紅，以達到「生人勿近」的效果。

▲▼女大生假扮名媛21天。（圖／翻攝自法治週末）

▲女大生先買一個假的愛馬仕包包。（圖／翻攝自法治週末）

鄒雅琦的畢展行動從今年5月1日開始，前往的第一個地方是學校附近的女僕酒吧。當時，酒吧在舉辦漫畫展，舉辦方要她來湊人氣，包車馬費包吃，晚上就睡在酒吧裡的沙發上。

當時，她向女僕酒吧的老闆說明了計劃，稱之後需要在機場待上幾天。沒想到，老闆竟人很好，幫買了一張機票，方便她能在機場進到候機區裡待上幾天。5月3日，她從酒吧去了大興機場，先在安檢口外面待了一晚上，又在一個母嬰室洗澡。

鄒雅琦之後甚至成功混進了北京大興頭等艙休息室，在頭等艙自助餐區用餐，吃完之後還私自拿了不少，但僅憑她事先準備的愛馬仕包根本裝不下多少。此時的她靈機一動，來到休息樓下的GUCCI，跟櫃姐說，「我的東西散了一地，能不能給我一個袋子？我飛機快飛了，下次有空的話我會來這邊消費。」

於是她輕而易舉獲得一個印著大大GUCCI標誌的袋子，這個袋子讓她出入休息區更加順利。所有人，都覺得她是一個剛剛在奢侈品店消費的有錢人，但實際上，袋子裡裝的全部是她從休息區拿的各種小零食。

▲▼女大生假扮名媛21天。（圖／翻攝自法治週末）

▲她在各種場所混吃。（圖／翻攝自法治週末）

蹭完機場的資源後，她回到望京一帶，那裡是她的學校附近，將超市能吃到的試吃品都吃了一輪，她的物資不匱乏，身上還有從機場與女僕酒吧帶來的零食。

接下來，鄒雅琦還常去宜家（IKEA）。她表示，「那裡是很好的地方，有免費的咖啡，樣板屋的床特別好睡，但自己就是白天睡覺，也時常使用宜家的辦公桌寫接下來的計劃，在宜家待了三、四天。」海底撈也是她另一個常去之處，假裝等位時，總有店員給她梨湯喝，還有湯圓、水果吃，「我吃過最多的是白糖拌番茄，好吃，還能補充能量。」

除了較為偏遠的望京，鄒雅琦後期還徒步到了王府井附近的五星飯店，假裝是客人隨意簽了一個名字「811房的劉備」，洗了一個舒服的澡，「他們的吹風機是負離子的，棉棒、洗漱用品應有盡有。」

▲▼女大生假扮名媛21天。（圖／翻攝自法治週末）

▲還到五星飯店洗澡。（圖／翻攝自法治週末）

另外，她還混進了北京多個酒店舉辦的藝術中心、拍賣會，她甚至在一個高端的局上，喝著香檳、吃著鵝肝，瘋狂試戴藝術中心的珠寶。她戴上一顆要價600萬元人民幣（約新台幣2575萬元）的翡翠，與她18元人民幣（約新台幣77元）的假鑽戒擺在一起，店員也沒察覺到有甚麼不對。之後，她就在酒店裡的大廳沙發躺了一整晚。

計劃的最後一天是5月21日，她走回位於望京的學校，上完大學最後一堂課，晚上12點回家，結束這項行動藝術項目。

▲▼女大生假扮名媛21天。（圖／翻攝自法治週末）

▲她期間未花一分錢。（圖／翻攝自法治週末）

鄒雅琦表示，她在生活上是一個樸素的人，她穿Uniqlo的T-shirt，是拼多多用戶，在慈善店買東西，是反對消費主義的人。最後，鄒雅琦將自己的假貴婦之旅，製作成可展出資料，在央美畢業展上展出。

隨著媒體的傳播，該事件也引起了各種立場人士的爭論，有人覺得鄒雅琦這根本就是騙，「就是臉皮厚到極致唄。」也有人覺得她的行為很值得深思，「諷刺了被金錢蒙蔽雙眼的資本主義社會。」還有人覺得她根本就是譁眾取寵，「不管她是真的假的，這種人就是嘩眾取寵，資本就是逐利的，不要想著靠道德來約束商人嫌貧愛富，她這樣做只會適得其反。」

►傻眼！用大燕麥片煮出超豪華螃蟹粥

ET快訊
3分鐘片曝光！色狼一路尾隨女學生　媽媽1舉動救了她
第十輪BNT不打了？　指揮中心回應
15歲女學生打BNT暴喘送醫！　癱軟上不了擔架
CNN讚爆台灣！　「台灣逆風成長」成國際亮點
KTV禁飲食還想唱嗎？　眾人嘆：分母很尷尬
首例！她遭冒名綁走數位五倍券　紙本無法預訂
唱塔綠班之歌喊「綠畜」　高虹安道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

《香港營商環境報告》公布：上半年經濟反彈7.8%呈U型反轉

女大生「背假愛馬仕包」假扮名媛！騙吃喝蹭五星飯店　爽過21天

多地限電衝擊疫後經濟　陸國家電網5措施保障「民生用電」需求

孟晚舟平安返陸　華春瑩：中共領導下的強大中國是堅強後盾

雙眼皮割過頭變「中邪吊白眼」　人妻怪臉嚇壞老公：天天提離婚

陸網傳「上海也要限電」　官方回應：正常停電公示，無須過度解讀

陸限電衝擊／通知書曝光！東莞台商大驚到12月　每10天自選5天限電日

習近平提國共合作謀統一　央視：「九二共識」是打破僵局的解方

「煤價高漲＋新能源電力不足」　遼寧廣東闢謠：非能耗雙控所致

遼寧一公司因大限電「發生煤氣洩漏 」　23人中毒送醫

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

女直播主掉皮夾！影帝男踢一旁　「折返數趟+演戲10分鐘」偷走5千

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

小鬼展覽驚見「演藝圈2大咖男神」支援收銀！ 展覽倒數「峮峮來了」低調現身...

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

控賓士駕駛「比中指+惡意逼車」 車主無奈PO網：哪得罪你們？

《香港營商環境報告》公布：上半年經濟反彈7.8%呈U型反轉

女大生「背假愛馬仕包」假扮名媛！騙吃喝蹭五星飯店　爽過21天

多地限電衝擊疫後經濟　陸國家電網5措施保障「民生用電」需求

孟晚舟平安返陸　華春瑩：中共領導下的強大中國是堅強後盾

雙眼皮割過頭變「中邪吊白眼」　人妻怪臉嚇壞老公：天天提離婚

陸網傳「上海也要限電」　官方回應：正常停電公示，無須過度解讀

陸限電衝擊／通知書曝光！東莞台商大驚到12月　每10天自選5天限電日

習近平提國共合作謀統一　央視：「九二共識」是打破僵局的解方

「煤價高漲＋新能源電力不足」　遼寧廣東闢謠：非能耗雙控所致

遼寧一公司因大限電「發生煤氣洩漏 」　23人中毒送醫

暫時吃不到！東京豚極信義誠品店9月起停業　續找適合展店地點

泰豐輪胎中壢廠遷廠不樂觀？　謝美英：市府應積極介入協調

南韓開放青少年施打BNT！369萬名高風險族群「打第3劑」

《魷魚遊戲》助攻…《今際之國》擠進全球Netflix前10！第2季進度曝

人夫認證安太座神器！換iPhone 13「老婆也跟著更新」：睡衣都變了

和碩、微軟攜手佈局5G +衛星！童子賢：「衛星通訊」前景不輸「半導體」

臉書進軍「元宇宙」　AI ETF掌握最炫科技

越來越親密！裘莉約會小15歲威肯　晚餐後直奔男方19億豪宅過夜

女兒「在家學會」腳踏車！低樓層露台戶住9年　他笑推：很值得

秋季限定芒花浪海來了！雪白花海現身苗栗小百岳「火炎山」

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

大陸熱門新聞

17歲高中生當爸　養3年才知不是親生

最正農村女教師真面目現形　網怒轟：真美但吐了

23歲嫩妹遭主管帶上摩鐵　3小時後身亡

14歲少女遭學姐體罰！深蹲150下終身傷殘

限電衝擊東莞「通知到12月」

17歲女拿刀崩潰哭！　警花「奶茶換菜刀」暖爆千萬人

抖音女神十年開刀32次　全身大改造對比照曝

陸限電擴散多省！台商重鎮昆山停產5天

36歲男突「心臟驟停」 熬夜上網3餐外賣「重油重辣」險送命

看新城，話發展　台商走進松江

女大生靠背假愛馬仕包！假扮名媛21天免費吃喝玩樂

東北電網面臨崩潰採「預警性限電」 紅綠燈停運、學生點蠟燭上課

女割雙眼皮變中邪臉　丈夫提離婚

遊樂園員工掀裙底偷拍！園方回應她氣炸

更多熱門

相關新聞

家長拒繳學費！19歲女大生轟：40萬看清你們

家長拒繳學費！19歲女大生轟：40萬看清你們

一名19歲的女大生考上大學，卻被父母要求「自行負擔學費」，讓她氣得不想再唸書，忍不住貼文痛罵「一個學費直接看清父母」。沒想到，貼文發出後，離奇的邏輯慘遭網友們圍剿。

逛寺廟露大腿深V抄佛經 抖音清理48個「佛媛」帳號永久封禁7用戶

逛寺廟露大腿深V抄佛經 抖音清理48個「佛媛」帳號永久封禁7用戶

長榮女大生案　國庫代墊200萬被害補償金

長榮女大生案　國庫代墊200萬被害補償金

穿洋裝被男客騷擾！媽卻勸保守她心累訴苦

穿洋裝被男客騷擾！媽卻勸保守她心累訴苦

女大生「懶人穿搭」早八不遲到！

女大生「懶人穿搭」早八不遲到！

關鍵字：

中央美術學院女大生鄒雅琦名媛

讀者迴響

熱門新聞

路邊停白線一周開6罰單惹民怨

尼斯湖水怪最新畫面曝光！露營男空拍「清晰身影」嚇傻

「口罩應戴到天荒地老」　若八大解禁！醫最想看到這重開

50~64歲打第二劑AZ「9/29前上網登記」

天龍人月薪43K「月存30K」！記帳內容超震撼　網全跪

峮峮、坤達4藝人「小鬼紀念展覽留到最後」

居家上班以為台積電管不到　公司一招讓7員工GG了

賀軍翔道歉！「第三胎確定是兒子再生」惹怒陸網

《俗女2》嘉玲爸「外遇真相」曝光

男友是台積電工程師！　蔡尚樺甜讚：沒遇過更帥的

剛離家房間秒燒！高中生坦承：曾點蠟燭

植物人爸爸病逝　蕾菈慟道別：已經沒病痛

情侶吵架！她怒丟手機「砸死男友」

快訊／蘇貞昌下令防疫管制再鬆綁　KTV、體育、婚宴場將適度開放

混血網紅「上圍漲到L」巨到驚人

更多

最夯影音

更多
Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～
太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面