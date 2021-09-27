女大生「背假愛馬仕包」假扮名媛！騙吃喝蹭五星飯店　爽過21天

▲女大生假扮名媛21天。（圖／翻攝自法治週末）

記者鄭思楠／綜合報導

許多人嚮往上流社會，但有錢人的開銷卻不是人人都能負擔。北京中央美術學院一名女大生鄒雅琦，為完成畢業製作「假扮名媛」，在北京實施為期21天的「假扮名媛」行為藝術，前期用幾千元人民幣買了一個假的愛馬仕包包，之後衣食住行梳洗娛樂全都是「蹭來的」，甚至成功住五星酒店吃豪華晚餐，期間未花一分錢。

綜合陸媒報導，鄒雅琦事後表示，「在做這項行為藝術前，我做足了準備工作，去每個地方提前踩點，摸清哪里有免費食物，哪里可以免費過夜，哪家店24小時營業……，首先確定去哪些地方，並且不能在一個地方待太久，否則容易被識破。」

這個項目也得到了家人的支持，鄒雅琦用媽媽給的經費，購置了用來裝扮成「富人」的裝備，一個假的愛馬仕挎包，一枚假鉆戒、兩條假項鏈和1個彩妝盒。此後，在21天裡，鄒雅琦始終保持著精致妝容，特意用口紅把嘴唇畫得很紅，以達到「生人勿近」的效果。

▲女大生先買一個假的愛馬仕包包。（圖／翻攝自法治週末）

鄒雅琦的畢展行動從今年5月1日開始，前往的第一個地方是學校附近的女僕酒吧。當時，酒吧在舉辦漫畫展，舉辦方要她來湊人氣，包車馬費包吃，晚上就睡在酒吧裡的沙發上。

當時，她向女僕酒吧的老闆說明了計劃，稱之後需要在機場待上幾天。沒想到，老闆竟人很好，幫買了一張機票，方便她能在機場進到候機區裡待上幾天。5月3日，她從酒吧去了大興機場，先在安檢口外面待了一晚上，又在一個母嬰室洗澡。

鄒雅琦之後甚至成功混進了北京大興頭等艙休息室，在頭等艙自助餐區用餐，吃完之後還私自拿了不少，但僅憑她事先準備的愛馬仕包根本裝不下多少。此時的她靈機一動，來到休息樓下的GUCCI，跟櫃姐說，「我的東西散了一地，能不能給我一個袋子？我飛機快飛了，下次有空的話我會來這邊消費。」

於是她輕而易舉獲得一個印著大大GUCCI標誌的袋子，這個袋子讓她出入休息區更加順利。所有人，都覺得她是一個剛剛在奢侈品店消費的有錢人，但實際上，袋子裡裝的全部是她從休息區拿的各種小零食。

▲她在各種場所混吃。（圖／翻攝自法治週末）

蹭完機場的資源後，她回到望京一帶，那裡是她的學校附近，將超市能吃到的試吃品都吃了一輪，她的物資不匱乏，身上還有從機場與女僕酒吧帶來的零食。

接下來，鄒雅琦還常去宜家（IKEA）。她表示，「那裡是很好的地方，有免費的咖啡，樣板屋的床特別好睡，但自己就是白天睡覺，也時常使用宜家的辦公桌寫接下來的計劃，在宜家待了三、四天。」海底撈也是她另一個常去之處，假裝等位時，總有店員給她梨湯喝，還有湯圓、水果吃，「我吃過最多的是白糖拌番茄，好吃，還能補充能量。」

除了較為偏遠的望京，鄒雅琦後期還徒步到了王府井附近的五星飯店，假裝是客人隨意簽了一個名字「811房的劉備」，洗了一個舒服的澡，「他們的吹風機是負離子的，棉棒、洗漱用品應有盡有。」





▲還到五星飯店洗澡。（圖／翻攝自法治週末）

另外，她還混進了北京多個酒店舉辦的藝術中心、拍賣會，她甚至在一個高端的局上，喝著香檳、吃著鵝肝，瘋狂試戴藝術中心的珠寶。她戴上一顆要價600萬元人民幣（約新台幣2575萬元）的翡翠，與她18元人民幣（約新台幣77元）的假鑽戒擺在一起，店員也沒察覺到有甚麼不對。之後，她就在酒店裡的大廳沙發躺了一整晚。

計劃的最後一天是5月21日，她走回位於望京的學校，上完大學最後一堂課，晚上12點回家，結束這項行動藝術項目。

▲她期間未花一分錢。（圖／翻攝自法治週末）

鄒雅琦表示，她在生活上是一個樸素的人，她穿Uniqlo的T-shirt，是拼多多用戶，在慈善店買東西，是反對消費主義的人。最後，鄒雅琦將自己的假貴婦之旅，製作成可展出資料，在央美畢業展上展出。

隨著媒體的傳播，該事件也引起了各種立場人士的爭論，有人覺得鄒雅琦這根本就是騙，「就是臉皮厚到極致唄。」也有人覺得她的行為很值得深思，「諷刺了被金錢蒙蔽雙眼的資本主義社會。」還有人覺得她根本就是譁眾取寵，「不管她是真的假的，這種人就是嘩眾取寵，資本就是逐利的，不要想著靠道德來約束商人嫌貧愛富，她這樣做只會適得其反。」