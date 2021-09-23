逛寺廟露大腿深V抄佛經　抖音清理48個「佛媛」帳號永久封禁7用戶

▲大陸網紅扮起佛媛在寺廟擺拍，一度成為流行趨勢。（圖／翻攝小紅書）

記者魏有德／綜合報導

大陸網路社交平台前陣子興起「佛媛風」，不少網紅打扮成名媛，穿著高貴奢華的服飾在寺廟禮佛，甚至高調炫富，有些帳號粉絲甚至超過數十萬人，引起社會關注。對此，大陸影音社交平台抖音今（23）日宣布，處罰利用「佛媛」形象營造人設，開展虛假營銷行為相關帳號48個，永久封禁帳號7個，同時，清理違規視頻（影音）148條。

▲佛媛風席捲抖音及小紅書等社交平台。（圖／翻攝陝西法治網）

《澎湃新聞》報導，抖音安全中心表示，平台在搜索場景針對相關行為上線溫馨提示，當用戶搜索「佛媛」時，搜索結果頁會提示，「做真實的自己，才會被人長久喜愛。請對虛假人設、借機營銷行為說不。」

據了解，佛媛將抄經文、拜佛、品茶等行為拍照或拍成影片上傳至個人專頁，搏取外界好感。此外，有網紅身穿佛教僧服海青卻露出碎花洋裝還手持名牌包，站在寺廟「南無觀世音菩薩」的標語前，遭外界批評「不懂禮教」。

▲佛媛抄寫經文擺拍，胸前深V若隱若現。（圖／翻攝陝西法治網）

也有網紅擺拍彎腰抄寫經文，胸前深V事業線若隱若現，被認為是不尊重宗教。有的佛媛人設建立完成，便開始在個人專頁上帶貨，賣起佛教相關祈福飾品，價格比一般網購平台貴上數倍，以牟取暴利。

佛媛們的行為不僅引起眾怒，還違反大陸《宗教事務條例》第五十三條規定，「禁止以宗教名義進行商業宣傳。」