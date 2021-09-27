加拿大公民康明凱和史派佛「認罪悔罪」　因病取保候審

▲康明凱（左）和孟晚舟。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

在華為首席財務官孟晚舟獲釋返回中國之際，據陸媒報導，在中國涉嫌間諜罪的加拿大公民史派佛（Michael Spavor）和康明凱（Michael Kovrig）取保候審也已經返回加拿大，兩名被告人對犯罪事實供認不諱，並親筆書寫認罪悔罪材料。

據《環球時報》報導，康明凱、史派佛以身患疾病為由，申請取保候審。經有關部門確認和專業醫療機構診斷，並由加拿大駐華大使提供擔保，北京市第二中級人民法院和遼寧省高級人民法院根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第67條、第206條的規定，於2021年9月25日分別對兩名被告人依法作出批准取保候審的決定和終止審理案件的裁定，由安全機關執行取保候審。

案件辦理過程中，有關部門嚴格依照《中華人民共和國刑法》第111條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第66條、第80條的規定，對康明凱、史派佛依法拘傳、執行逮捕，依法執行人民法院做出的取保候審決定，充分保障其依法享有的辯護權和其他訴訟權利。

兩名被告人對犯罪事實供認不諱，並親筆書寫認罪悔罪材料。據有關部門透露，取保候審期間，兩名被告人應當嚴格遵守中華人民共和國人民法院依法做出的取保候審決定。如有違反，中方可以在取保候審期限內的任何時候，依法恢復對其涉嫌犯罪行為進行審理。





▲史佩弗 。（圖／達志影像／美聯社）

2018年12月10日，康明凱、史派佛分別因涉嫌為境外刺探國家秘密、情報罪和涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪被中國有關部門依法拘傳，之後二人被依法逮捕、起訴。

2021年3月22日，經北京市第二中級人民法院審理，查明加拿大籍被告人康明凱於2017年至2018年以偽造商人身分、虛構經商事由的方式進入中國境內，蒐集了大量非公開的涉中國國家安全等訊息，並據此撰寫分析報告。經依法鑑定，康明凱蒐集的訊息中包括數份機密級國家秘密和情報。

8月11日，遼寧省丹東市中級人民法院也依法對加拿大籍被告人史派佛為境外刺探、非法提供國家秘密案一審公開宣判，認定史派佛犯為境外刺探、非法提供國家秘密罪，判處有期徒刑11年，並處沒收個人財產人民幣5萬元，驅逐出境。

另據此前報導，史派佛在中國期間，曾在不同時間多次拍攝中國軍事裝備照片和影片，並將其中部分照片非法提供給境外人員，經鑑定，相關照片和影片均為機密級國家秘密。此外，史派佛還是康明凱的重要情報關係人，長期向康明凱提供各種訊息資料。