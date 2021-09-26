　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

孟晚舟獲釋返陸　人民日報：中國人民的「重大勝利」

▲▼孟晚舟獲釋返回中國大陸。（圖／路透社）

▲孟晚舟搭機抵達深圳寶安機場。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

華為前財務長孟晚舟獲釋之後，已於25日晚間返回中國大陸。對此，中共黨媒《人民日報》26日發表評論文章，稱此為「黨中央堅強領導的結果，是中國政府不懈努力的結果，是全中國人民鼎力支持的結果，是中國人民的重大勝利。」

文章提到，事實早已證明，孟晚舟事件是一起針對中國公民、旨在打壓中國高技術企業的政治迫害事件，「儘管美加一再濫用其雙邊引渡條約，以法律為借口為其迫害中國公民的行徑辯護、開脫，但國際社會都清楚，美加所講的法律不過是服務于美國巧取豪奪、打壓異己、謀取私利的工具，毫無公正性、正當性可言。」

▼大批民眾來到深圳寶安機場接機。（圖／路透社）

▲▼孟晚舟獲釋返回中國大陸。（圖／路透社）

文章指出，在孟晚舟事件上，中國政府的立場是一貫的、明確的，採取一切必要措施，中國政府堅定不移維護本國公民和企業正當合法權益，「億萬中國人民發出了響亮的正義呼聲。孟晚舟平安回到祖國充分說明，中國共產黨、14億多中國人民、偉大的中華人民共和國永遠是中國公民最堅強的後盾。」

文章強調，孟晚舟事件充分表明，中國不惹事，但也不怕事，絕不接受任何形式的政治脅迫和濫用司法行為，絕不允許中國公民成為別國政治迫害的犧牲品，「中國人民從來沒有欺負、壓迫、奴役過其他國家人民，也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們。任何人、任何勢力妄想這樣干，中國人民都絕不會答應。」

▲▼孟晚舟獲釋返回中國大陸。（圖／路透社）

▲▼孟晚舟獲釋返回中國大陸。（圖／路透社）

►妙法！3分鐘讓衣服變平整

ET快訊
150人邪教後宮起底！荒淫教主「瘋狂性侵男信徒」
快訊／北投轎車墜5層樓高山谷！　一家3口送醫
五倍券1:1變現金！　內行爆「穩賺內幕」超暗黑
超兇「口罩人妻」直播脫了！　真實面容網驚呆
iOS 15更新後爆災情！　這服務無法使用

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

雷軍：小米已成全球第二大手機品牌　科技企業要發揮引領帶動作用

超兇「口罩人妻」爆紅！直播脫罩撞臉AV天后　網友評價超兩極

全球海運一櫃難求　陸貨櫃製造商加倍增產「月產能破50萬新高」

孟晚舟獲釋返陸　人民日報：中國人民的「重大勝利」

Delta入侵黑龍江「官方證實形勢嚴峻」　開始呈「多點散發」態勢

大陸加碼限電「鋼鐵等行業被迫停產」　廣東啟動企業「開三停四」

醫院特設「夜間魚刺門診」超多苦主排隊　直擊照曝光網友笑翻

朱立倫「求同尊異」重啟認同？　仇長根：兩岸得先化解這件事　

文化興市，藝術建城　2021上海城市空間藝術季開幕

12歲女童偷偷撿回收賣錢！員警聽「背後原因」鼻酸：媽媽騙了她

交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

修電鋸換墊片250元...阿伯嫌貴　老闆玩笑「吃掉免錢」他秒吞下

屈中恆突冒「在座的各位都是垃圾」　嚇到吳怡霈..他趕緊解釋

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

曹格愛女Grace 11歲超正模樣曝！　「招牌包子臉消失」羞笑變少女

邵雨薇穩交吳慷仁曝「20歲時想生棒球隊」　連俞涵「10歲就決定不生」：不會讓步的！

報關業遭嚴查2000↑包裹堆成山　業者不滿怒訴：購買人才是破口

雷軍：小米已成全球第二大手機品牌　科技企業要發揮引領帶動作用

超兇「口罩人妻」爆紅！直播脫罩撞臉AV天后　網友評價超兩極

全球海運一櫃難求　陸貨櫃製造商加倍增產「月產能破50萬新高」

孟晚舟獲釋返陸　人民日報：中國人民的「重大勝利」

Delta入侵黑龍江「官方證實形勢嚴峻」　開始呈「多點散發」態勢

大陸加碼限電「鋼鐵等行業被迫停產」　廣東啟動企業「開三停四」

醫院特設「夜間魚刺門診」超多苦主排隊　直擊照曝光網友笑翻

朱立倫「求同尊異」重啟認同？　仇長根：兩岸得先化解這件事　

文化興市，藝術建城　2021上海城市空間藝術季開幕

12歲女童偷偷撿回收賣錢！員警聽「背後原因」鼻酸：媽媽騙了她

「宇宙教士」遭逆轉掰了！　奪冠大熱門無緣季後賽

斯洛伐克贈16萬劑AZ　蔡英文：感謝16倍支持、供第2劑接種

口味從抹茶紅豆到減糖減脂拿鐵都有　特搜4家北海道生乳捲名店

台大教授自購遠距教學設備能抵稅？　校方：未曾聽過有這事

聯盟宇宙擴張！短篇動畫《奧術》11月7日上架　菲艾姊妹恩怨一次知

大谷翔平4場13保送追平大聯盟紀錄　跟貝比魯斯並列

廂型車國道變風火輪　「輪胎血滴子」噴出！休旅車差1秒被收割

衰拿iPhone 13 Pro機王　苦主才用1天爆「致命災情」急了

一家四口逛夜市花1640元！明細炸出「滿滿父愛」　網淚讚花得值得

網糾6對比圖疑《魷魚遊戲》抄日影！搶看《要聽神明的話》銷售暴衝

男子耳朵長蘑菇？崩潰痛又癢　醫生一看驚見「孢子樹海」

大陸熱門新聞

最正農村女教師真面目現形　網怒轟：真美但吐了

17歲高中生當爸　養3年才知不是親生

女研究生傳遭性侵輕生！校方調查結果逆轉

12歲女童偷撿回收賣錢！員警聽原因鼻酸

超兇口罩人妻爆紅！直播脫罩撞臉AV天后

朱立倫宣示「國民黨不會變小綠」　包承柯：可惜沒強調這4個字

朱提「求同尊異」大陸怎回應

18歲跨欄美少女神似IU　顏值爆表萬人暴動

即／孟晚舟抵深圳　現場紅地毯迎接

2021上海城市空間藝術季開幕

拿到iPhone 13嗨過頭　開箱手滑全碎了

8歲童吃零食　20分鐘後眼球溶解

醫院特設夜間魚刺門診　超多苦主排隊網友笑翻

2歲女童偷吃一口媽媽「巧克力」命危　慘烈病況曝

更多熱門

相關新聞

孟晚舟返國哽咽：習近平把我的事掛在心上

孟晚舟返國哽咽：習近平把我的事掛在心上

華為財務長孟晚舟今晚搭機返抵深圳。她身穿一襲中國紅的洋裝步下飛機後哽咽說，「我終於回家了」。孟晚舟除了感謝黨和政府的關懷，還提到中國國家主席習近平「把我的事掛在心上」。

2加國公民抵達加拿大！總理親到場接機

2加國公民抵達加拿大！總理親到場接機

即／孟晚舟抵深圳　現場紅地毯迎接

即／孟晚舟抵深圳　現場紅地毯迎接

孟晚舟獲釋　陸外交部批美：政治迫害

孟晚舟獲釋　陸外交部批美：政治迫害

美稱孟晚舟認了誤導銀行　律師強調未認罪

美稱孟晚舟認了誤導銀行　律師強調未認罪

關鍵字：

孟晚舟人民日報

讀者迴響

熱門新聞

家長拒繳學費！19歲女大生轟：40萬看清你們

全聯最新中獎發票名單出爐

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

快訊／06：21地牛翻身　台北明顯搖晃

屈中恆頒獎一半...突喊：在座各位都是垃圾　吳怡霈嚇傻

最正農村女教師真面目現形　網怒轟：真美但吐了

17歲高中生當爸　養3年才知不是親生

小鬼展覽驚見「演藝圈2大咖男神」支援收銀！

無套換妻！水果商激戰嫩妹「來不及拔出」下場曝

4大2小出遊「擺安全座椅」開2台車！阿嬤嗆不去了

小鬼展覽倒數　峮峮背影惹心疼

12歲爆紅！大咖女星慘遭「3男綁架深山性侵」

混血網紅「上圍漲到L」巨到驚人

快訊／06：21花蓮規模5.7地震　最大震度4級

女友貼心幫叫晚餐！外送員看地址傻眼

更多

最夯影音

更多
交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望

交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望
陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

修電鋸換墊片250元...阿伯嫌貴　老闆玩笑「吃掉免錢」他秒吞下

修電鋸換墊片250元...阿伯嫌貴　老闆玩笑「吃掉免錢」他秒吞下

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面