孟晚舟獲釋返陸　人民日報：中國人民的「重大勝利」

▲孟晚舟搭機抵達深圳寶安機場。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

華為前財務長孟晚舟獲釋之後，已於25日晚間返回中國大陸。對此，中共黨媒《人民日報》26日發表評論文章，稱此為「黨中央堅強領導的結果，是中國政府不懈努力的結果，是全中國人民鼎力支持的結果，是中國人民的重大勝利。」

文章提到，事實早已證明，孟晚舟事件是一起針對中國公民、旨在打壓中國高技術企業的政治迫害事件，「儘管美加一再濫用其雙邊引渡條約，以法律為借口為其迫害中國公民的行徑辯護、開脫，但國際社會都清楚，美加所講的法律不過是服務于美國巧取豪奪、打壓異己、謀取私利的工具，毫無公正性、正當性可言。」

▼大批民眾來到深圳寶安機場接機。（圖／路透社）



文章指出，在孟晚舟事件上，中國政府的立場是一貫的、明確的，採取一切必要措施，中國政府堅定不移維護本國公民和企業正當合法權益，「億萬中國人民發出了響亮的正義呼聲。孟晚舟平安回到祖國充分說明，中國共產黨、14億多中國人民、偉大的中華人民共和國永遠是中國公民最堅強的後盾。」

文章強調，孟晚舟事件充分表明，中國不惹事，但也不怕事，絕不接受任何形式的政治脅迫和濫用司法行為，絕不允許中國公民成為別國政治迫害的犧牲品，「中國人民從來沒有欺負、壓迫、奴役過其他國家人民，也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們。任何人、任何勢力妄想這樣干，中國人民都絕不會答應。」