　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

瑪莎拉蒂男外遇生2娃　阿嬤訃文「孝孫媳」變小三！正宮怒了

記者黃翊婷／綜合報導

新竹「檳榔大亨」阿強（化名）與妻子小鳳（化名）結婚超過20年，育有2女1男，卻在婚姻期間外遇，並與小三生下2名非婚生子女，甚至在祖母過世時，於訃文列載「孝孫媳」為小三；小鳳氣不過，提告請求離婚，同時求償100萬元。高等法院合議庭考量到阿強長年外遇，財力雄厚，還擁有一台名車瑪莎拉蒂，最終判正宮勝訴，全案仍可上訴。

▲▼情人,分手,吵架。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲阿強坦承外遇，並表示妻子早已知情。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本文當事人無關）

小鳳在判決書中主張，婚後育有2女1男，其中長女已經成年，沒想到阿強發生婚外情，還生下2名子女，並在2018年8月突然向長子坦承，要求長子轉告她必須簽好離婚協議書，否則就要把她趕出家門，「我震驚之餘在同年9月調閱戶籍謄本，這才知道丈夫外遇生子的事，且丈夫已經認領那2個孩子」。

小鳳接著說，後來她表明拒絕離婚，阿強竟然將共同經營的10家檳榔攤店面換鎖，企圖斷絕經濟來源，為了保全孩子們的生活，她不得已向法院聲請假扣押財產，結果遭到阿強施暴，甚至揚言「好戲還在後頭」；更誇張的是，在祖母過世時，訃文列載「孝孫媳」竟然是小三，兩人還在某年除夕夜登門跑來辱罵她「誰要和妳過年」、「去吃屎」等等，上述種種都足以摧毀這段婚姻關係，因此決定提告請求離婚，同時要求丈夫賠償100萬元。

對此，阿強坦承的確與外遇女子生下2名孩子，但強調妻子早已知情，也願意尊重；2018年8月間檳榔攤經營發生困難，妻子卻無視他身心俱疲，帶著孩子、親友包車出遊，這才氣到動了離婚的念頭，哪知道後來妻子得知後，竟然將店面當月的收入全數領走，甚至嗆聲要找人來砸店，還以不實陳述聲請暫時保護令及假扣押他的財產，態度十分囂張，「多次不讓我返家，或讓我長期睡在客廳，還會以不堪言詞辱罵，對我丟擲物品」，多次施以言語辱罵、施暴或是精神虐待，連父親也遭到無端興訟。

▲寶寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲阿強在外遇期間，與小三生下2名子女。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

不過，高等法院合議庭認為，阿強聲稱小鳳早已知道外遇的事情，但未能提出妻子曾表示原諒的證據，加上他自述與小三已經沒有交往關係，從臉書PO文中卻仍可發現與小三互動親密，因此難以採信他的說詞。

合議庭指出，雙方共同經營多家檳榔攤店面，收入頗豐，阿強自稱單月營收高達上千萬元，夫妻倆也各自擁有數百萬元現金，小鳳名下有多筆不動產及保險，阿強則有一台名車瑪莎拉蒂，可見兩人經濟狀況均佳，考量到男方長期外遇，還生下2名非婚生子女，侵害婚姻關係行為嚴重，最終判妻子勝訴，不僅獲准離婚，還可以拿到100萬元賠償金，全案仍可上訴。

►妙法！3分鐘讓衣服變平整

ET快訊
「口罩應戴到天荒地老」　若八大解禁！醫最想看到這重開
女大生嗆爸媽自私拒付40萬學費　律師10點酸爆
國師警告「22天水逆」來襲！六星逆行迎來破壞：問題一次爆發
台積電怒砍7員工內幕曝　「過於高調囂張才被開鍘」
瑪莎拉蒂男外遇生2娃　阿嬤訃文「孝孫媳」變小三！正宮怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

瑪莎拉蒂男外遇生2娃　阿嬤訃文「孝孫媳」變小三！正宮怒了

閃左轉車撞爛整排機車　休旅車「斜插鐵門噴火光」險燒宮廟

三峽高中生離家「房間馬上燒！」　鑰匙插門上1家4口困陽台

台中男曝屍門口「案情大逆轉」　酒友屋主殺人嫌疑重大聲押了

休旅車遭「天外飛來板模」命中　嚇！車頭削掉一大半

拿辣椒水當街亂噴4男女「大笑逃走」　18歲嫌吐動機：因為無聊

台北警玩嫌疑犯女友3次！正妹被甩怒告權勢性交　對話紀錄超展開

高雄捷運遭恐嚇放炸彈　同一時間多個IP位址不排除來自境外

外流激戰片！他IG喊價「一部10萬」：歡迎私…害前女友崩潰慘了

賊半夜闖4樓民宅偷萬元現金　屋主氣炸：那是兒子的學費！

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

小鬼展覽驚見「演藝圈2大咖男神」支援收銀！ 展覽倒數「峮峮來了」低調現身...

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

三寶伯疑不想待轉「螃蟹式左切」 下秒與汽車擦撞...網：還闖紅燈！

女直播主掉皮夾！影帝男踢一旁　「折返數趟+演戲10分鐘」偷走5千

瑪莎拉蒂男外遇生2娃　阿嬤訃文「孝孫媳」變小三！正宮怒了

閃左轉車撞爛整排機車　休旅車「斜插鐵門噴火光」險燒宮廟

三峽高中生離家「房間馬上燒！」　鑰匙插門上1家4口困陽台

台中男曝屍門口「案情大逆轉」　酒友屋主殺人嫌疑重大聲押了

休旅車遭「天外飛來板模」命中　嚇！車頭削掉一大半

拿辣椒水當街亂噴4男女「大笑逃走」　18歲嫌吐動機：因為無聊

台北警玩嫌疑犯女友3次！正妹被甩怒告權勢性交　對話紀錄超展開

高雄捷運遭恐嚇放炸彈　同一時間多個IP位址不排除來自境外

外流激戰片！他IG喊價「一部10萬」：歡迎私…害前女友崩潰慘了

賊半夜闖4樓民宅偷萬元現金　屋主氣炸：那是兒子的學費！

台入CPTPP「日本、澳洲支持」　經部：衝擊農產、汽車等內需產業

大谷翔平飆150K又45轟寫下傳奇 　主場不敗追平神古紀錄

WFH以為台積電管不到　公司一招讓7員工GG了

人生整理新魔法！「幹捨離」4大事項　人情壓力、同事聚餐都該有界線

南韓5880例突破性感染4疫苗排行曝　「保護力最好」台灣打920萬劑

台灣冷凍釋迦銷日本　中國禁釋迦後日人網購量「增2到3倍」

「口罩應戴到天荒地老」　若八大解禁！醫最想看到這重開

iPhone 13傳四大災情！　微距攝影模式竟出現「鬼影」

傳首批客製化標籤BNT疫苗今天到　永齡澄清：尚未抵台

天氣太熱也會偏頭痛！　醫教「日常照護秘訣」

胸部狂長「比頭還大」！　46歲人妻淚訴：沒衣服可穿得下

社會熱門新聞

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

高中生離家房間馬上燒　1家4口困陽台

瑪莎拉蒂男外遇　「孝孫媳」變小三

台北警玩嫌疑犯女友3次！正妹被甩怒告權勢性交

閃車撞爛整排機車　休旅車翻覆噴火光險燒宮廟

台中男曝屍　屋主涉殺人被聲押了

休旅車遭板模砸中　車頭削掉一大半

辣椒水亂噴4男女　18歲嫌：無聊

彰化警逮12輛砂石車運載廢土　罰金恐達6位數

快訊／台中太平透天厝火警　警消佈線灌救中

騎重機過彎自撞分隔島　男大生噴飛慘死

人夫交纏女同事喊：只會吸奶！正宮聽一聲嗯心碎

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

外流前女友激戰片！他IG喊價一部10萬…害前女友崩潰慘了

更多熱門

相關新聞

疑外送員妻與同事外遇　他開車衝撞「2隻熊貓」

疑外送員妻與同事外遇　他開車衝撞「2隻熊貓」

新北市一名男子懷疑當foodpanda外送員的妻子與同事有染，見2人在路邊聊天，竟醋勁大發開車衝撞，造成2人身上多處擦挫傷，男子怒氣未消，持鐵棍下車攻擊妻子同事，卻遭噴辣椒水並奪下鐵棍反擊，造成他腦出血，警方到場時男子還大聲叫囂，事後2人對男子提告，警方依法送辦。

恐怖人夫外遇已婚女疑她有新歡　穿心刀放血奪命

恐怖人夫外遇已婚女疑她有新歡　穿心刀放血奪命

揪團綠島潛水！他見正妹喝醉狂吐硬上

揪團綠島潛水！他見正妹喝醉狂吐硬上

竹科靜心湖女廁驚爆性侵　色男被逮「詭變失智」

竹科靜心湖女廁驚爆性侵　色男被逮「詭變失智」

「銀行界劉德華」15.8G激情亂鬥！正宮辱小三吃香腸挨告

「銀行界劉德華」15.8G激情亂鬥！正宮辱小三吃香腸挨告

關鍵字：

高等法院新竹外遇

讀者迴響

熱門新聞

尼斯湖水怪最新畫面曝光！露營男空拍「清晰身影」嚇傻

賀軍翔道歉！「第三胎確定是兒子再生」惹怒陸網

男友是台積電工程師！　蔡尚樺甜讚：沒遇過更帥的

路邊停白線一周開6罰單惹民怨

天龍人月薪43K「月存30K」！記帳內容超震撼　網全跪

植物人爸爸病逝　蕾菈慟道別：已經沒病痛

情侶吵架！她怒丟手機「砸死男友」

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

國師警告「22天水逆」來襲！六星逆行迎來破壞

高中生離家房間馬上燒　1家4口困陽台

五倍券1:1變現金　內行爆穩賺內幕超暗黑

混血網紅「上圍漲到L」巨到驚人

全聯最新中獎發票名單出爐

仙氣女星拉小提琴「2側肩帶滑下」！衣服掉到胸口

台劇男神「裸上身騎滑板車」天母繞街！大方認：就是我

更多

最夯影音

更多
Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～
太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面