瑪莎拉蒂男外遇生2娃　阿嬤訃文「孝孫媳」變小三！正宮怒了

記者黃翊婷／綜合報導

新竹「檳榔大亨」阿強（化名）與妻子小鳳（化名）結婚超過20年，育有2女1男，卻在婚姻期間外遇，並與小三生下2名非婚生子女，甚至在祖母過世時，於訃文列載「孝孫媳」為小三；小鳳氣不過，提告請求離婚，同時求償100萬元。高等法院合議庭考量到阿強長年外遇，財力雄厚，還擁有一台名車瑪莎拉蒂，最終判正宮勝訴，全案仍可上訴。

▲阿強坦承外遇，並表示妻子早已知情。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本文當事人無關）

小鳳在判決書中主張，婚後育有2女1男，其中長女已經成年，沒想到阿強發生婚外情，還生下2名子女，並在2018年8月突然向長子坦承，要求長子轉告她必須簽好離婚協議書，否則就要把她趕出家門，「我震驚之餘在同年9月調閱戶籍謄本，這才知道丈夫外遇生子的事，且丈夫已經認領那2個孩子」。

小鳳接著說，後來她表明拒絕離婚，阿強竟然將共同經營的10家檳榔攤店面換鎖，企圖斷絕經濟來源，為了保全孩子們的生活，她不得已向法院聲請假扣押財產，結果遭到阿強施暴，甚至揚言「好戲還在後頭」；更誇張的是，在祖母過世時，訃文列載「孝孫媳」竟然是小三，兩人還在某年除夕夜登門跑來辱罵她「誰要和妳過年」、「去吃屎」等等，上述種種都足以摧毀這段婚姻關係，因此決定提告請求離婚，同時要求丈夫賠償100萬元。

對此，阿強坦承的確與外遇女子生下2名孩子，但強調妻子早已知情，也願意尊重；2018年8月間檳榔攤經營發生困難，妻子卻無視他身心俱疲，帶著孩子、親友包車出遊，這才氣到動了離婚的念頭，哪知道後來妻子得知後，竟然將店面當月的收入全數領走，甚至嗆聲要找人來砸店，還以不實陳述聲請暫時保護令及假扣押他的財產，態度十分囂張，「多次不讓我返家，或讓我長期睡在客廳，還會以不堪言詞辱罵，對我丟擲物品」，多次施以言語辱罵、施暴或是精神虐待，連父親也遭到無端興訟。

▲阿強在外遇期間，與小三生下2名子女。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

不過，高等法院合議庭認為，阿強聲稱小鳳早已知道外遇的事情，但未能提出妻子曾表示原諒的證據，加上他自述與小三已經沒有交往關係，從臉書PO文中卻仍可發現與小三互動親密，因此難以採信他的說詞。

合議庭指出，雙方共同經營多家檳榔攤店面，收入頗豐，阿強自稱單月營收高達上千萬元，夫妻倆也各自擁有數百萬元現金，小鳳名下有多筆不動產及保險，阿強則有一台名車瑪莎拉蒂，可見兩人經濟狀況均佳，考量到男方長期外遇，還生下2名非婚生子女，侵害婚姻關係行為嚴重，最終判妻子勝訴，不僅獲准離婚，還可以拿到100萬元賠償金，全案仍可上訴。