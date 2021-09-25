　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「銀行界劉德華」15.8G激情亂鬥！正宮辱小三吃香腸挨告　結果出爐

▲▼知名銀行副總裁外遇。（圖／記者羅志華翻攝）

▲知名銀行副總裁外遇。（圖／記者羅志華翻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

有「銀行界劉德華」之稱的某外商銀行林姓副總裁，在2020年時被妻子發現電腦D槽存有15.8G、跟10位女子的性交影片，加上之前外遇被抓包，讓妻子氣到一起提告小三、小四妨害秘密及乘機性交罪。沒想到林男事後反控妻子侵佔等罪，而小三之一的林姓女子也因不滿正宮興師問罪怒告公然侮辱、誹謗等罪。

林妻控告林男涉嫌通姦、性侵意識不清女子、偷拍私密影片，結果分別因大法官已經解釋通姦違憲、被害人接受和解撤告等理由，檢察官依法處分不起訴林男，但在案件偵查期間，林男大動作反撲，接連控告妻子涉嫌妨害電腦使用、詐欺、侵占、竊盜、妨害名譽等多項罪名。

▲林妻（左）在律師陪同下把影片檔案交給檢方調查。（圖／記者劉昌松攝）

不過新北地檢署不排除林男是為了「以訟止訟」，審理後認為林男反控林妻的所有罪嫌不足，處分不起訴。另外，正宮在發現性愛影片後，根據線索跟朋友一起找到林姓女同事，林女因不滿正宮在辦公室辱罵「香腸好吃吧」等話語，提告正宮公然侮辱等罪嫌。

不過檢察官調查後也認為，正宮跟朋友是在林女辦公室質問，非有意讓別人知道，因此公然侮辱等罪嫌不起訴。

 

►3大「狗公園」讓毛小孩爽翻天

ET快訊
台灣射箭男團世錦賽逆轉勝日奪銅　繼東奧銀牌再創佳績
紙本五倍券9點起預約！　關鍵4步驟一圖秒懂
「銀行界劉德華」15.8G激情亂鬥　正宮辱小三吃香腸挨告！結
蒲公英大彎風向變了！「大雨彈襲」半邊台灣變天　還一波颱風爆發
特斯拉執行長分手辣女友　聲明證實「半分離狀態」
孟晚舟與美檢達成緩起訴協議　可望自加拿大獲釋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

寒舍艾美驚傳工程師猝死　家屬控「2度求救櫃台」被拖40分鐘送命

行李箱大亨遭控盜刷信用卡！　苦主報警竟反嗆「像個小孩子」

「銀行界劉德華」15.8G激情亂鬥！正宮辱小三吃香腸挨告　結果出爐

新北28歲女「家族傳承騙術」揹97案　入監前再騙地方媽媽千萬

台南小黃攔腰撞特斯拉！車頭全毀要修50萬元　影片曝光網傻了

法官拿證物敲自己頭「鐵棒確實堅硬，頭很痛」認定凶器　法界熱議

騎電動滑板車慘摔「酒測值超標」　醉男公共危險罪慘罰12萬

桃園觀音「化工廠火警」84消防員急滅火　現場持續警戒中

快訊／高鐵收「炸彈恐嚇信」　警方證實受理

快訊／「恐怖保母」凌虐4歲童！剪破下體滾水淋腳　今晚抓到人了

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

危雞四伏！「三寶過馬路」險遭輾　縮車底發抖...見車停尖叫逃路邊

駕駛依動線左轉「遭直行車爬上」　對方騰空飛起！網喊：請看標線

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

比熊叼米奇現身「全家人嚇壞」僅阿嬤開心讚：好棒！給你拍手

女直播途中稱讚自家加菲貓可愛　下秒撕破窗簾拆台...還秀不屑臉

寒舍艾美驚傳工程師猝死　家屬控「2度求救櫃台」被拖40分鐘送命

行李箱大亨遭控盜刷信用卡！　苦主報警竟反嗆「像個小孩子」

「銀行界劉德華」15.8G激情亂鬥！正宮辱小三吃香腸挨告　結果出爐

新北28歲女「家族傳承騙術」揹97案　入監前再騙地方媽媽千萬

台南小黃攔腰撞特斯拉！車頭全毀要修50萬元　影片曝光網傻了

法官拿證物敲自己頭「鐵棒確實堅硬，頭很痛」認定凶器　法界熱議

騎電動滑板車慘摔「酒測值超標」　醉男公共危險罪慘罰12萬

桃園觀音「化工廠火警」84消防員急滅火　現場持續警戒中

快訊／高鐵收「炸彈恐嚇信」　警方證實受理

快訊／「恐怖保母」凌虐4歲童！剪破下體滾水淋腳　今晚抓到人了

就是今天！超商「紙本五倍券」優惠統整　爽喝星巴克、領百元購物金

國防部長外孫女撞臉奈良美智小女孩！　畫家轉PO認證：100%

「直播主月收」超乎你想像！　有人破千萬3年買房圓夢

2021週年慶必買「加大版」保養！HR黑繃帶71折、品木宣言靈芝水、黃金膠囊

台灣射箭男團世錦賽逆轉勝日奪銅　繼東奧銀牌再創佳績

貓咪害怕喵喵叫…摸抱反增二次焦慮　6招有效減壓：讓牠躲好躲滿

全家咖啡「三顆豆」會變濃？　業者正面回應了

五人制聯賽狂進17球拿金靴獎　嘉義戴偉任明年拚亞洲盃

老媽超愛碎碎念？　小心是2大心理疾病前兆

全國118校「學習歷程檔案」遺失　波及上萬名高中職生

危雞四伏！「三寶過馬路」險遭輾　縮車底發抖...見車停尖叫逃路邊

社會熱門新聞

前男友「運動片」外流Dcard！女大生見標題崩潰

高雄廂型車送6長腿妹進民宅　警上門見23人藏屋內

高雄26歲新婚警「酒駕自撞」命危　妻子衝醫院淚崩

男按鈴20分鐘妻才開門　馬桶驚見「綠光」

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

「銀行界劉德華」15.8G激情亂鬥！正宮辱小三吃香腸挨告

恐怖保母凌虐4歲童　今晚落網

新北28歲女揹97案　入監前再騙地方媽媽千萬

快訊／高鐵收「炸彈恐嚇信」　警方證實受理

小貨車垂直違停成2／3路霸　騎士閃不過自撞亡

台南小黃攔腰撞特斯拉！車頭全毀　影片曝光網傻了

騎電動滑板車慘摔酒測超標　醉男慘罰12萬

桃園法官拿證物敲頭「確實硬頭很痛」

即／桃園觀音化工廠火警　45消防員緊急出動

更多熱門

相關新聞

揪人夫壞壞50次　小三還甩正宮巴掌

揪人夫壞壞50次　小三還甩正宮巴掌

頂尖大學畢業的張姓工程包商與陳姓妻子結婚10年，卻在2017年一場國小同學會與張姓女同學擦出愛的火花，兩人不僅在彰化、雲林兩地的摩鐵幽會，還會前往妻子喜歡的景點車震；更誇張的是，事情露餡之後，張女還寫信嗆正宮，甚至怒甩巴掌。全案上訴至台中高分院，合議庭認為種種證據都指向兩人侵害陳女的配偶權，最終判他們應連帶賠償共50萬元。

男按鈴20分鐘妻才開門　馬桶驚見「綠光」

男按鈴20分鐘妻才開門　馬桶驚見「綠光」

潛水聊高潮！人夫搞小三寫「時序筆記本」：1st sex

潛水聊高潮！人夫搞小三寫「時序筆記本」：1st sex

人妻勾青梅竹馬出牆！爽當別人「豬豬老婆」拍羞照

人妻勾青梅竹馬出牆！爽當別人「豬豬老婆」拍羞照

人夫交纏女同事喊：只會吸奶！正宮聽一聲嗯心碎

人夫交纏女同事喊：只會吸奶！正宮聽一聲嗯心碎

關鍵字：

外遇

讀者迴響

熱門新聞

蒲公英大轉彎大雨彈襲！半台灣變天

阿Ken突宣布：可以結婚了　「視訊親吻照曝光」

印度神童預言　這一次講中股災

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

印度神童新預言「天異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

好市多蝦仁「比手掌大」　養蝦戶揭真相：我不會吃

油輪船頭掛屍入港　船員不知曾發生撞擊

開箱i13 Pro Max天峰藍見「致命瑕疵」崩潰：品管超差

前男友「運動片」外流Dcard！女大生見標題崩潰

一張圖看紙本五倍券攻略　鐵粉崩潰

26歲女星透視裝只貼胸貼！　「不自然雙球」網看傻

黑猩猩突趴下口交　父母尷尬抱孩逃

媽嫌醫院人工授精太貴！自學一次就中

正妹YouTuber「70萬IG被檢舉到消失」

「蔡依林恩師」被親哥強行關進養護院

更多

最夯影音

更多
直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過
狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面