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28歲女師「抄捷徑」去酒吧！短短5分鐘路程遇襲亡　震驚英國

▲▼英國28歲小學女教師奈薩（Sabina Nessa）穿越倫敦一處公園到酒吧赴約，短短5分鐘路程卻遇襲身亡。（圖／翻攝自Facebook／Metropolitan Police Service ）

▲英國28歲小學女教師奈薩（Sabina Nessa）穿越倫敦一處公園到酒吧赴約，短短5分鐘路程卻遇襲身亡。（圖／翻攝自Facebook／Metropolitan Police Service ）

中央社

英國28歲小學女教師奈薩（Sabina Nessa）上週五晚間穿越倫敦東南區一處公園到酒吧赴約，短短5分鐘路程卻遇襲身亡。警方今天表示已經逮捕一名38歲男性嫌疑人。奈薩遇襲案令大眾再度憂心英國女性的人身安全。

《法新社》報導，倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）今天凌晨在倫敦東南方的東薩塞克斯郡（East Sussex）一處住所逮捕嫌疑人。

▲▼英國28歲小學女教師奈薩（Sabina Nessa）穿越倫敦一處公園到酒吧赴約，短短5分鐘路程卻遇襲身亡。。（圖／翻攝自linkedin／Sabina Nessa）

▲Sabina Nessa。（圖／翻攝自linkedin／Sabina Nessa）

特別刑事部門督察長約翰（Neil John）稱這次逮捕是「重大進展」。

另有2名男子本週因為疑似涉嫌謀殺遭到逮捕，目前獲釋等待進一步調查。

▼英國女性因奈薩遇襲案，再度掀起恐慌，圖為警方在現場蒐證。（圖／路透）

▲▼英國28歲小學女教師奈薩（Sabina Nessa）穿越倫敦一處公園到酒吧赴約，短短5分鐘路程卻遇襲身亡。（圖／路透）

英國廣播公司（BBC）報導，奈薩17日晚間前往奇德布鲁克（Kidbrooke）的一家酒吧與朋友見面。她在8時30分左右出門，抄捷徑穿越住家附近的公園到酒吧只需要5分鐘，但她永遠無法赴約。

隔天傍晚5時30分左右，一位民眾在公園裡發現她的遺體。

▲▼英國28歲小學女教師奈薩（Sabina Nessa）穿越倫敦一處公園到酒吧赴約，短短5分鐘路程卻遇襲身亡。（圖／路透）

▲▼英國民眾到場哀悼。（圖／路透）

▲▼英國28歲小學女教師奈薩（Sabina Nessa）穿越倫敦一處公園到酒吧赴約，短短5分鐘路程卻遇襲身亡。（圖／路透）

數百名民眾24日晚間在奇德布魯克舉辦了守夜悼念儀式。

這起案件令人聯想起今年初的33歲女子莎拉艾佛厄特（Sarah Everard）失蹤案。

莎拉3月3日晚上從朋友公寓離開後，獨自走路回家，路上還曾和男友通話，但接著就下落不明。她的遺體之後在肯特郡被尋獲，犯案人是一名在職警察，讓英國社會震驚。

▼警方先前公布嫌疑犯身影。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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