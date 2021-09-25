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罹癌後左眼破洞！她苦練秘技「用凹孔吹蠟燭」　影片曝光眾人看傻

@eyeofthesarcomacancer

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記者葉睿涵／綜合報導

英國雪菲爾（Sheffield）34歲少婦考辛思（Emma Cousins），因為罹患罕見癌症失去了一隻眼睛，並在空洞的左眼眶留下一個直通肺部的小洞。不過，樂觀的考辛思卻從未覺得自卑，反而因此練成了「用眼睛吹熄蠟燭」的獨門絕技。

綜合《鏡報》和《每日郵報》報導，考辛思在2018年因為眼睛腫脹出血被送到急診室，沒想到驗光師卻在診斷後告訴她，早在考辛思17歲的時候，她的眼睛後面就長了腫瘤，而她在照完核磁共振（MRI）掃描後，也確診罹患一種罕見的肉瘤，而她將會永遠地失去她的左眼。

▲▼失去左眼的考辛思練成了「用眼睛吹熄蠟燭」的獨門絕技。（圖／翻攝自TikTok／eyeofthesarcoma）

▲考辛思的左眼長了罕見的腫瘤。（圖／翻攝自TikTok／eyeofthesarcoma）

考辛思表示，「這是一種癌，我當時一直想『不可能，我還這麼年輕』，但醫生告訴我，我是英國唯一一個得了這病的人，化療完全幫不了我，我不得不接受手術。」她在2018年6月進行了摘除眼睛的手術，除了毀容外，也因為必須接受放射治療，她眼窩裡的靜脈出現壞死，眼皮供血不足而產生了一個凹洞。

考辛思解釋，「這個洞直接連接我的肺部，因此任何進入眼睛的東西，都會直通我的肺，所以我必須非常小心，避開泳池和浴缸，因為這可能會把我淹死。」目前考辛思正在等待醫生為她進行手術，他們將從大腿取一塊皮來遮蓋眼窩的洞。

▲▼失去左眼的考辛思練成了「用眼睛吹熄蠟燭」的獨門絕技。（圖／翻攝自TikTok／eyeofthesarcoma）

▲失去左眼的考辛思練成了「用眼睛吹熄蠟燭」的獨門絕技。（圖／翻攝自TikTok／eyeofthesarcoma）

儘管等待的過程十分漫長，但樂觀的考辛思也善用這段時間，練成了用眼睛吹熄蠟燭」的獨門絕技，並將影片上傳至TikTok與網友們分享。她的影片吸引了不少網友的關注，並紛紛為她加油打氣，「你的眼睛看起來像在呼吸一樣，真美！」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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