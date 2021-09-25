英國男大生酒後夜衝「內湖→桃園」　一吹超標詭辯「是漱口水」

記者邱中岳／台北報導

北市1名外籍男大學生，在23日凌晨時分騎車行經市民大道時，遭警方攔下盤查，但身上飄出濃厚酒味，警方要求男大生配合酒測，最後酒測值0.4，男大生聞訊「當天聚餐沒有喝酒，只有使用漱口水」，但警方不採信依法送辦。

警方調查，26歲的英國籍藍姓男大生，4年前來台就讀某私立大學桃園校區，在23日凌晨1時許，騎車行經市民大道時，遭到中山分局交通分隊攔查，警員在藍男身上聞到濃厚酒味，隨即要藍男停車並接受酒測。

▲警方攔查準備從內湖騎車回桃園的英國籍藍姓男大生，酒測值竟高達0.4。（圖／記者邱中岳翻攝）

藍姓男大生配合警方接受酒測，最後酒測值竟然達0.4，警方依法將人帶回交通分隊，並且保管藍姓男大生騎乘的機車，且最後依《公共危險》罪嫌送辦。

藍姓男大生向警方供稱，4年前從英國來台念大學，目前就讀大學4年級，遭警方攔查前在內湖與同學聚餐，但是當時並沒有喝酒，但是「有用漱口水」，不知道為何酒測值會超標。

警方還發現，藍姓男大生在大學附近租房子，當天還想從內湖騎車返回桃園，騎車的話初估兩地距離超過35公里，所幸遭警方攔查，警方私下表示，如果酒駕騎回桃園，如有不慎恐釀危險。

▲準備從內湖騎車回桃園的英國籍藍姓男大生，酒測值竟高達0.4，獲悉後當場傻眼。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，依現行道路交通管理處罰條例第35條規定，騎車或駕車酒測超標可處新最高12萬元罰鍰，並當場移置保管該汽機車及吊扣駕駛執照。

另同車乘客可處最高3千元罰鍰、拒測可處18萬元罰鍰；中山分局自9月起加強執行酒後駕車取締勤務迄今統計取締43件，移送公共危險罪更高達24件，呼籲駕駛人切勿心存僥倖。

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