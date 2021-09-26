24歲男打AZ後心肌炎！指揮中心曝「通報狀況」坦言：這不是第1例

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

有24歲男性接種AZ疫苗後發生心肌炎副作用，甚至一度低血壓、休克，住進加護病房，施打5天強心針後才逐漸復原出院。指揮中心今公布國內相關通報狀況，其中AZ有6例，莫德納有11例。

台中市出現罕見接種AZ疫苗後卻發生心肌炎案例，台中榮民總醫院副院長傅雲慶表示，日前1名24歲男患者，打了疫苗隔天就出現發燒、胸悶，後來還引起心臟衰竭，收縮率僅剩30、為正常值60的一半，甚至低血壓有休克症狀，一度病危住進加護病房，所幸施打5天強心針後逐漸復原，已在中秋節出院。

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對此，指揮中心指揮官陳時中表示，該案是9/9通報，9/24算是告一段落，事實上有這樣的診斷，但是也有通報不良反應，不過是否有因果關係，還需要委員們去了解。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，新冠疫苗引起心肌炎還是有關聯性，國外很大規模接種後統計跟mRNA疫苗BNT或莫德納有關，且發生在年輕族群特別多，其中男性機率又比女性高，至於台中24歲男性案例會等資料到專家委員會討論後研判是否與疫苗有關。

指揮中心發言人莊人祥則坦言，「這也不是第一例」目前通報打AZ跟莫德納後心肌炎相關的有17例，其中AZ有6例，莫德納有11例，主要介於21～85歲之間，不過以目前AZ接種人數比較高，AZ發現機率還是比較低的。



