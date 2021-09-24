老師不用再背身障學生爬樓梯！　蘇巧慧爭取無障礙電梯正式啟用

▲蘇巧慧成功爭取無障礙電梯，未來老師不必再背著身障學生爬樓梯到高樓層教室上課。（圖／蘇巧慧辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

已有50年歷史的新北文林國小，因缺乏各項無障礙設施，過去身障學生要到高樓層教室上課時，都得由老師背著學生爬樓梯。不過，在民進黨立委蘇巧慧的爭取下，24日文林國小無障礙電梯正式啟用，她上午親自出席啟用活動時，陪同校內行動不便的林同學體驗入校以來「第一次搭電梯」到高樓層的圖書館。

林同學上午在蘇巧慧陪同下，第一次體驗在學校搭電梯，林同學一路直呼「好！新鮮」，還向蘇巧慧承諾，自己會常常到圖書館借書，讓蘇巧慧感動地說，「就是為了這個『好』，做了很多努力」。

蘇巧慧表示，文林的三棟校舍在不同時期興建，因而未妥善規劃建物間的銜接，導致對行動不便的師生非常不友善，在2019年時，她與教育部次長林騰蛟一同到學校會勘，成功爭取教育部核定補助600萬元經費。

▼蘇巧慧成功爭取無障礙電梯，未來老師不必再背著身障學生爬樓梯到高樓層教室上課。（圖／蘇巧慧辦公室提供）



蘇巧慧表示，去年（2020）剛好是文林國小50周年，她身為校慶籌備會榮譽主委，很開心可以為校內師生爭取更友善的教育環境，「這是給學校最好的校慶禮物」。

文林國小校長鄭旭泰則說，過去文林國小缺乏各項無障礙設施，當坐輪椅的同學需移動到高樓層教室或圖書館時，都得由老師背學生爬樓梯，相當辛苦。他說，非常感謝蘇巧慧協助爭取無障礙電梯改善工程，也希望未來同學可以更加善用校內學習資源。

據悉，文林國小是樹林、鶯歌、三峽地區人數最多的國小，而為了打造更友善且安全的學習環境，蘇巧慧已協助爭取多項校園軟硬體設施更新，包含操場翻新、校園排水系統改善，文林國小週邊人行道改善，以及無障礙電梯等設施補強。

▼蘇巧慧成功爭取無障礙電梯，未來老師不必再背著身障學生爬樓梯到高樓層教室上課。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

