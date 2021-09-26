苦等不到第二劑莫德納！陳時中：過兩天會配送108萬劑

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣已經正式開始施打BNT疫苗，但有不少第一劑打莫德納的民眾，間隔時間已經過了，還是遲遲等不到第二劑的莫德納。對此，指揮官陳時中表示，過兩天就會配送108萬劑莫德納，也希望盡快有莫德納進來，讓要打第二劑的人趕快打。

民間企業捐贈的184萬劑BNT疫苗陸續開打，首批客製化標籤BNT疫苗近日也將從德國法蘭克福起飛運抵台灣，但因出貨程序有延宕，疫苗至今無到貨消息。指揮中心昨也表示，一旦確定就會跟國人說明，第十期BNT會從第九類40歲以下往下開，若疫苗數量充足，會自64歲以下逐年齡層往下開。

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但台灣仍有一群已經施打第一劑莫德納疫苗，遲遲等不到第二劑，陳時中今也強調，關於第二劑莫德納，再過兩天就有108萬會配下去，就會持續打，也希望能盡快有莫德納進來，讓要打第二劑的人能趕快打。

另外，指揮中心今也表示，今年度公費流感疫苗將分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，第2階段自11月15日開始，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘對象均於第1階段，符合公費接種資格民眾開打後儘速預約接種，且需注意「與COVID-19疫苗接種時間間隔7天以上」，並在前往合約院所預約或接種前，主動告知疫苗接種史。