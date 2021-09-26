週五開打！流感疫苗分2梯接種　632萬劑用完為止



▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

流感疫苗10月1日起開打！目前632萬劑公費流感疫苗預計分2階段接種，除50至64歲無高風險慢性病成人，其餘11類對象皆於第一階段接種，指揮中心提醒，流感疫苗與新冠疫苗接種時間應間隔7日以上。

中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，今(110)年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，對象包含：

1.醫事與衛生防疫相關人員

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2.65歲以上長者

3.安養、養護、長期照顧等機構之受照顧者及其所屬工作人員。

4.滿6個月以上至國小入學前幼兒

5.孕婦



6.具有潛在疾病者之高風險慢性病人

7.BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者

8.國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生

9.6個月內嬰兒之父母。

10.幼兒園托育人員及托育機構專業人員（含社區公共托育家園）



11.禽畜業及動物防疫相關人員。

第二階段自11月15日開打，對象則為「50至64歲無高風險慢性病成人」。

▲公費流感疫苗自10/1起分階段開打。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，公費流感疫苗開打期間，新冠疫苗接種作業持續進行，依據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議，COVID-19及流感2種疫苗接種間隔應至少7天，避免發生疫苗接種不良事件無法釐清。。

指揮中心提醒，開打後，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間；前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件(如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等)，並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。

指揮中心表示，請醫師於接種前可先查詢全國性預防接種資訊管理系統，以及進行接種評估時，請民眾出示全民健保動快易通健康存摺APP或COVID-19疫苗接種紀錄卡，確認民眾是否7天內曾接種COVID-19疫苗，並於完成接種流感疫苗後，於健保卡黏貼流感疫苗接種貼紙。

要特別注意的是，今年公費流感疫苗廠牌包含賽諾菲、國光、東洋，皆為隨機安排，民眾不可以指定廠牌。