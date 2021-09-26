全球海運一櫃難求　陸貨櫃製造商加倍增產「月產能破50萬新高」

▲大陸貨櫃製造商產能達到歷史新高，「一櫃難求」現象獲緩解。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

全球海運「一櫃難求」情況持續，大陸交通運輸部26日表示，已積極配合工信部協調造箱（大陸稱貨櫃為「集裝箱」）企業加大生產力度，並協調班輪公司加快空箱回運，目前產能已由以往的20萬標箱（20呎標準櫃）提升至歷史最高的50萬標箱，「空箱短缺情況目前已經基本得到緩解。」

大陸交通運輸部發言人孫文劍提到，今年1至8月國內貨物貿易進出口較去年同期增長了23.7%，其中出口較去年同期增長23.2%，外貿形勢的持續向好推動國際集裝箱運輸需求開始大幅度增長，境外疫情的反彈導致部分境外港口擁堵嚴重，國際物流供應鏈不暢、船舶運行效率和空箱周轉率大幅下降，「特別是今年4月，受蘇伊士運河堵航等事件的影響，包括中國在內各主要遠洋航線的運力仍然緊張，運力供需失衡，全球的運價保持高位。」

對於運力失衡問題，孫文劍指出，交通運輸部積極引導國際班輪公司加大中國大陸出口航線運力和集裝箱供給，提高集裝箱運輸效率，在中國大陸主要航線上，今年1至8月，各主要班輪公司投入的艙位數也開始大幅度增長，其中北美航線運力達到911萬標箱，比2020年、2019年同期分別增長40.2%和24.8%。西北歐航線運力為567萬標箱，比2020年和2019年同期分別增長23.7%和8%。

對於空箱短缺問題，孫文劍表示，交通運輸部積極配合工信部協調造箱企業加大生產力度，協調班輪公司加快空箱回運，目前月產能已經由以往的20萬標箱提升至歷史最高50萬標箱，隨著新造箱產能釋放，空箱周轉加快，據主要的班輪公司反映，空箱短缺情況目前已經基本得到緩解，「主要集裝箱生產企業新箱庫存已經超過40萬標箱，新箱供給有充足保障。目前只有個別班輪企業因為船期延誤、天氣、疫情防控等影響，在個別港口可能出現臨時性的少量空箱短缺。」

對於運價飆漲問題，孫文劍提到，交通運輸部推動港航企業和進出口企業加強合作，共克時艱，並且鼓勵中國的貨主企業與班輪公司積極商簽長期運輸合同，提供穩定供應鏈保障，「長約客戶是集裝箱運輸『大頭』，很多境外的貨主企業都會簽署長期的合約，以穩定價格獲得運輸服務保障。」

孫文劍還舉了一個實際案例，他說，今年年初中國的一家企業與相關海運集團簽署了長期的合同，每個箱子的價格在2600美元左右，目前集裝箱單箱價格已經達到上萬美元，「在這裡交通運輸部鼓勵業主和航運企業簽訂長期合約，雙方的利益都能夠得到保障，同時起到對市場價格的平抑作用。」

孫文劍強調，下一步，交通運輸部將繼續會同商務部等部委落實好穩外貿相關舉措，確保國際物流供應鏈的暢通。