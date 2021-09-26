挑同行下手！外送員開局「連撿2裝備」太自然　網酸：車也偷的吧

記者曾筠淇／綜合報導

為了讓餐點順利送達訂購人的指定地點，許多外送員都會自行添購裝備，然而卻有「老鼠屎」挑同行下手，在光天化日之下偷走其他Uber Eats外送員的東西。神扯影片曝光後，立刻引發眾怒，網友紛紛傻眼表示，「拿得好像自己的一樣」、「剛進新手村沒裝備」。

有網友在臉書社團「爆料公社二社」上貼文直呼，「同行之間有必要這樣嗎？偷一台也就算了！還偷兩台！」從他轉貼的影片可見，有一名穿著白色上衣的外送員特意將愛車停在同行的摩托車旁邊，下車後，他自然的打開一旁同行的外送箱，取出放飲料的6孔杯架，再神情自若的塞進自己的外送箱內。

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▲▼該名外送員專挑同行下手。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

偷完杯架還不夠！該名外送員食髓知味，再走向另一台摩托車，將對方腳踏板上的小箱子「整碗捧去」。他將偷來的裝備都放到自己車上後，便快速騎走離開現場。

雖然不排除該名外送員是幫同事拿東西的可能性，不過因為他拿的不是食物，且過程動作相當自然，完全沒有任何遲疑，因此也讓不少網友認定他是「撿裝備」，且可能並非第一次。

網友紛紛傻眼表示，「很誇張耶，連這個也要偷，下戲下井（丟人現眼）」、「天啊，可能車上的工具都是偷來的，連杯架都要偷，是多缺啦，這種外送素質應該會偷吃客人的東西」、「是有沒有這麼窮？杯架跟袋子而已欸，你是多窮說一下啊」、「是當作在撿裝備？剛創角的」、「這是怎樣？在玩吃雞喔？路上撿裝備」、「我看他應該連車都偷來的」。