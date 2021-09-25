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女友貼心幫叫晚餐！外送員一看地址傻眼「直接下班」…網閃瞎

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲一名外送員接到訂單後，但到地址傻眼了。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／閔文昱報導

現在有越來越多人加入外送員的行列，雖然工作內容不輕鬆，但有時也會發生一些溫馨趣事。一名外送員在臉書表示，他日前收到一張訂單，結果仔細一看，上頭的地址竟然就是自家住址，隨後就看到女友傳訊息貼心提醒「我有買你的晚餐喔」，讓他開心直呼「我是不是可以回家了」，文章一出，閃翻不少網友。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，他有個習慣，只要沒單時就會一直往家裡的方向騎，結果當天突然收到女友訊息，「對了啾比，我有買你的晚餐喔」，讓他驚訝的趕緊查看手機的外送訂單，發現上面的地址就正是自己家，開心直呼「哇嗚！我是不是可以回家了；真的是好開心可以提早回家休息」。

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▲原PO曬出對話截圖，強調「真的只是剛好啦」。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

▲原PO曬出對話截圖，強調「真的只是剛好啦」。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事，下同）

原PO透露，會發生這樣的事其實純屬巧合，女友也不知道叫的外送剛好就被他給接到，強調「真的只是剛好啦！單來了不接難道要棄單嗎。」他也曬出對話截圖，只見女友得知後刷了一排「哈哈哈哈哈；我要笑死了」，並要求「回家了，送到家謝謝」，訂單備註還暖心附上2顆愛心「請安全地快點喔」。

文章曝光後，許多網友紛紛被閃瞎，留言「太可愛了啦～」、「這一定是炫耀文」、「在這邊灑狗糧⋯」、「好閃啊！怎麼看到這篇文章瞬間有閃光」、「把女朋友餵飽一點」、「空白文啊啊啊」、「這是放閃文」、「下次女友想你的時候肯定訂爆，沒讓你送到不甘心」、「根本來放閃的」、「充分接觸的送餐」、「不可能送餐還要被放閃吧」。

▲原PO曬出對話截圖，強調「真的只是剛好啦」。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

另外，也有網友分享類似經歷，「我之前也有過，沒單了往家的方向騎，然後接了一單，看到地址我整個超開心，因為剛好是我家隔壁鄰居點的」、「我也曾經這樣過，但是我是送到同棟樓上的鄰居...後來鄰居說要幫我開門...我說不用我有...」、「我之前也有叫過是隊友送的，他直接幫我拿到房門口」、「我也接過我老公叫的真的超開心哈哈哈」。

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