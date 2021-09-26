4.2m巨鱷拖走壯男！　61歲勇嬤「直接騎上鱷魚頭」逼牠鬆開血口

▲澳洲一尾4.2公尺巨鱷狠咬壯男，最後遭到擊斃。（圖／翻攝自YouTube／GT BUSTER）



記者吳美依／綜合報導

澳洲曾發生一起駭人事件，34歲的安德魯（Andrew Kerr）帶著妻兒前往昆士蘭州約克角營地（Cape York camp site）露營，卻遭4.2公尺巨鱷拖出帳篷狠咬。此時，隔壁帳篷的61歲阿嬤艾莉西亞（Alicia Sorohan）衝出來，跳到鱷魚頭上逼迫猛獸鬆口，重傷的他才得以獲救，而目擊者班恩（Ben Jones）拍攝的現場照直到最近才被公布。

《每日郵報》報導，2004年10月某天凌晨4時，安德魯睡到一半被妻子叫醒，稱外頭傳來沙沙聲，竟然是鱷魚出沒。他嚇得睡意全消，未料才剛坐起來，鱷魚便撕爛帳篷，把他咬住、往外拖。

安德魯一邊痛毆鱷魚試圖逃生，一邊大叫妻子快把4個月大的兒子抱走，他的右腿與左臂都骨折了，而激烈搏鬥聲響把營地所有人吵醒。鱷魚遭到艾莉西亞攻擊後，立刻鬆口放開安德魯，轉移目標。艾莉西亞臉部遭到重擊，不僅鼻子斷掉，滿嘴是血，手臂也遭撕裂。與此同時，她的兒子傑森抓起獵槍狂開四槍，打死了猛獸。

▲巨鱷被艾莉西亞的兒子開槍打死。（圖／翻攝自YouTube／GT BUSTER）



最後，安德魯與艾莉西亞全身是傷、大量失血，被緊急空運送醫，接受救治後服用大量抗生素，但恢復情況良好，2人都順利康復。

安德魯回憶，他的腿被咬住時，真的以為自己要死了，艾莉西亞成功讓鱷魚鬆口，他才有機會逃跑。艾莉西亞先前受訪時表示，「我不是英雄……只是做了應該做的。他需要幫助，而我就在那裡，我是第一個抵達現場的人，所以就跳到鱷魚身上了」。她已於2020年5月去世，而本事件也被拍成一部紀錄片。

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