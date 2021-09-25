澳洲片面撕毀12艘潛艦「世紀合約」　法國近2兆帳單準備寄出

▲澳洲皇家海軍的柯林斯級潛艦面臨退役年限，因此發生與法國片面終止潛艦合約的爭議。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

澳洲上周宣布與美、英組成AUKUS戰略聯盟，並合作打造核動力潛艦，片面終止先前與法國的潛艦合約，使得美、澳、法三方關係生變，法國造艦集團表示，近幾周將寄帳單給澳洲，要求償付法方成本。

澳洲2016年同意採購12艘法國「海軍船舶集團」（Naval Group）製造的柴電動力潛艦，當時人稱這項金額達365億美元的交易為「世紀合約」，後來重新估價，更高達656億美元（約新台幣1.8兆）。

▲美國祭出核動力潛艦的造艦計畫，讓澳洲立刻轉向。（圖／翻攝自FB／USS Virginia (SSN 774)）



法國海軍船舶集團執行長波姆萊（Pierre Eric Pommellet）日前接受法國費加洛報（Le Figaro）訪問時說，會在這幾周寄帳單給澳洲「澳洲為了方便而終止合約，這意味錯不在我方。」

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，他被法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）拒於門外，但仍願耐心修補兩國受損的關係，他試著聯繫馬克宏，但電話還沒打通，「不過我們會有耐心，我們理解他們的失望之情」。

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