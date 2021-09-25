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澳洲片面撕毀12艘潛艦「世紀合約」　法國近2兆帳單準備寄出

▲▼澳洲皇家海軍的柯林斯級潛艇沃勒號(HMAS Waller) 。（圖／路透）

▲澳洲皇家海軍的柯林斯級潛艦面臨退役年限，因此發生與法國片面終止潛艦合約的爭議。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

澳洲上周宣布與美、英組成AUKUS戰略聯盟，並合作打造核動力潛艦，片面終止先前與法國的潛艦合約，使得美、澳、法三方關係生變，法國造艦集團表示，近幾周將寄帳單給澳洲，要求償付法方成本。

澳洲2016年同意採購12艘法國「海軍船舶集團」（Naval Group）製造的柴電動力潛艦，當時人稱這項金額達365億美元的交易為「世紀合約」，後來重新估價，更高達656億美元（約新台幣1.8兆）。

▲▼維吉尼亞級核動力攻擊潛艦是美國海軍首艘同時針對大洋和近海兩種功能設計的核子潛艦。（圖／翻攝自FB／USS Virginia (SSN 774)）

▲美國祭出核動力潛艦的造艦計畫，讓澳洲立刻轉向。（圖／翻攝自FB／USS Virginia (SSN 774)）

法國海軍船舶集團執行長波姆萊（Pierre Eric Pommellet）日前接受法國費加洛報（Le Figaro）訪問時說，會在這幾周寄帳單給澳洲「澳洲為了方便而終止合約，這意味錯不在我方。」

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，他被法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）拒於門外，但仍願耐心修補兩國受損的關係，他試著聯繫馬克宏，但電話還沒打通，「不過我們會有耐心，我們理解他們的失望之情」。

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