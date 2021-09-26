蒲公英「開眼了」估今轉強颱　清晨全台最低溫18.8度

▲氣象局觀測，中颱蒲公英今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方1770公里之海面上。（圖／RAMMB）



記者陳俊宏／台北報導

蒲公英「開眼」了！受到入秋首波東北風影響，中央氣象觀測，今天（26日）清晨全台最低溫出現在花蓮鯉魚潭的18.8度；根據氣象局最新資料，中度颱風蒲公英最快今下半天將增強為強烈颱風。氣象專家吳德榮表示，蒲公英強度持續增強，預測將為今年數2數3（次於「璨樹」、與「舒力基」伯仲之間）的強颱，無侵台機率。

氣象局指出，今東北風持續影響，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區仍有局部短暫陣雨，由於水氣減少，降雨範圍縮小，剩東北部地區、基隆北海岸、大台北山區及花東山區降雨機率仍高，至於西半部地區則為晴到多雲，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，嘉義以南午後雷雨範圍將縮小至近山區平地。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局說，東半部高溫約31、32度，西半部較為炎熱，高溫可以來到33至35度，南部近山區或河谷有局部36度以上高溫發生的機率。

氣象局預報，周一東北風影響，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫陣雨，水氣偏少，降雨不至於太多；其他地區為晴到多雲，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，嘉義以南午後雷雨範圍以近山區平地為主。

氣象局表示，周二至周四降雨型態轉為以午後雷陣雨為主，水氣不多，各地大多為晴到多雲，東半部地區有零星短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；周五、周六水氣增多，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

▲▼衛星雲圖可見蒲公英「開眼」了。（圖／氣象局、翻攝RAMMB）



氣象局指出，中颱蒲公英今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方1770公里之海面上，中心附近最大風速每秒45公尺，朝日本南方海面前進，對台灣無直接影響。根據氣象局最新資料，蒲公英最快今下半天將轉強颱；而從微星雲圖上，蒲公英的颱風眼清晰可見。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨2時氣象局路徑潛勢預測圖顯示，中颱蒲公英在關島西北方海面，向北北西前進，通過海洋熱含量高的海域，強度持續增強，預測將為今年數2數3（次於「璨樹」、與「舒力基」伯仲之間）的強颱，未來在日本南方海面轉向日本東方海面，無侵台機率。

吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至周二北台灣受微弱東北風影響，迎風面北海岸及東北部雲量多有局部短暫雨，大台北東側亦偶有局部短暫降雨的機率，氣溫略降稍轉涼；背風面無影響，天氣晴朗、白天炎熱，中南部最高氣溫仍達35、36度左右，，中南部山區午後有局部陣雨或雷雨的機率。



吳德榮分析，周三、周四太平洋高壓增強，底層風減弱、水氣減少，各地白天晴朗炎熱，最高溫達35、36度左右，山區午後偶有局部短暫降雨的機率；周五、周六太平洋高壓減弱，北台灣水氣增多，氣溫略降、降雨機率略提高，各地山區午後仍有強對流發展的機率。

▼蒲公英對台無直接影響。（圖／氣象局）

