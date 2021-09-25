中颱「蒲公英」將又大又強！挑戰風王地位　拋物線北轉對台影響曝

▲颱風蒲公英增強為中度颱風。（圖／RAMMB）

記者李宜秦／台北報導

今年第16號颱風「蒲公英」今早增強為中度颱風，中央氣象局表示，蒲公英不會為台灣帶來直接影響。颱風論壇指出，蒲公英環流龐大，未來肯定是又強又大，是有機會挑戰颱風「璨樹」風王的大物，受其環流間接影響，下周台灣高溫略降，午後雷雨也減少，將迎來稍微舒服涼爽的天氣。

臉書專頁台灣颱風論壇｜天氣特急表示，環流龐大的蒲公英，持續增強中，由於周遭的環境相當好，發展時間也很足夠，沒意外的話，蒲公英未來肯定是又強又大，是有機會強勢挑戰璨樹風王的大物。

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不過由於蒲公英距離台灣較遠，因此不會對台灣有直接影響，颱風論壇指出，蒲公英下周將突破高壓弱點，大角度拋物線北轉，依照目前預測，可能連日本都能逃過蒲公英的肆虐。

▲颱風蒲公英對台灣沒有直接影響，環流將使下周天氣稍微涼爽。（圖／RAMMB）

颱風論壇表示，蒲公英環流大、風場也大，下星期中，颱風在日本南方時，會讓台灣上空改吹微弱北風，高溫會降一點，午後陣雨也少一點，可以預期舒服涼爽的天氣。

氣象局技正羅雅尹表示，受到東北風影響，今早宜蘭、花蓮已有短暫陣雨，未來兩三天天氣形態類似，東半部天氣不穩，偶爾有短暫陣雨，西半部多雲到晴，午後嘉義以南、各地山區有午後雷雨，且有較大雨勢。白天大台北、東半部高溫30到33度，中南部可達34度以上。

羅雅尹表示，蒲公英已增強為中度颱風，未來將偏北北西轉北朝日本南方海面接近，下周一會為基隆北海岸、東半部、蘭嶼、綠島、恆春半島、馬祖沿海等地帶來長浪現象，到海邊雖然沒有大風，但仍會有大浪，要小心留意。