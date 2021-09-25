日本擬「全面解除」緊急事態+蔓延防止措施！　28日最終定案

▲日本網友對於全面解禁多數表示贊成。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本目前仍有19個都道府縣處於緊急事態宣言，預計於30日正式解禁，當局傳出有意全面解除全國的緊急事態宣言與蔓延防止重點措施，不再延長。日本政府近日將會召集地方政府與專家意見，並於28日進行最終決定。

根據NTV NEWS24報導，全日本仍有19個都道府縣進入緊急事態宣言，另外有8個縣處於蔓延防止重點措施，預計都將於30日解除。對此，日本當局內部人士25日曾透露，「政府認為疫情已經接近可以解封的標準，因此未來將傾向於解禁。」也就是說日本政府有意全面解除全國的疫情封鎖限制。

另一方面，也有另一位政府內部消息人士稱，「有部分地方政府比起直接解除，更期望能從緊急事態宣言降級至蔓延防止重點措施。」而日本政府接下來將會根據地方政府的想法與專家意見，於28日進行最終判斷。而先前也有傳聞，一切事宜將等待目前訪美的首相菅義偉返國後，才會有定論。

日本目前宣布緊急事態宣言的地區分別為東京、埼玉、千葉、神奈川、北海道、茨城、櫪木、群馬、靜岡、岐阜、愛知、滋賀、三重、京都、大阪、兵庫、廣島、福岡以及沖繩等地。

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