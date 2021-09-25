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金正恩又神隱長達2周！衛星偵測遊艇停靠元山　疑回到別墅爽渡假

▲▼金正恩童年時曾在元山成長，圖為金正恩2018年5月視察元山葛麻半島觀光區建設。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩童年時曾在元山成長，圖為金正恩2018年5月視察元山葛麻半島觀光區建設。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）於9月9日迎來建政73周年紀念，其最高領導人金正恩當天午夜出席閱兵儀式，並率領眾官員參謁錦繡山太陽宮後，至今2周以內的時間便未在媒體前公開露面。有衛星相片偵測到，9日當天，金正恩的私人豪華遊艇停靠在東岸城市元山，疑似是金正恩每逢在結束正式行程後，便會從首都平壤前往元山渡假。

根據專門報導北韓消息的媒體《NK News》，在9日閱兵儀式當天，商業用人工衛星拍攝到金正恩長60公尺的大型遊艇，從元山港的船舶停泊場移動至較北邊的海域，該處鄰近金正恩的個人別墅，而該遊艇被設計成「海上游泳池」，也因此遊艇上剛好設有矩形的游泳池。

而《NK News》還透過人工衛星發現，金正恩另一艘50公尺長的遊艇於12至13日漂浮在元山葛麻半島附近的海域上。據悉，自從今年5月開始，金正恩所持有的遊艇便會在固定的時間內停靠在其專屬個人別墅附近的海域，或是被其他船隻牽引，而這些遊艇被衛星偵測到停靠在元山海域的時間點，皆與金正恩未出席公開活動的時間高度重疊。

也因此部份消息人士猜測，金正恩、或是金氏一家只要在平壤沒有需要出席的公開行程時，便會前往東岸城市元山渡假。而金正恩自從9日0時出席閱兵儀式、參謁錦繡山太陽宮後，至今為止已2周未出席公開活動。

韓媒《News1》分析，北韓第14屆第5次最高人民會議（相當於國會）即將於28日在平壤召開，屆時金正恩是否出席，將成為外界矚目的焦點。

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